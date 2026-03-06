БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Улица в дупки и кал: Недоволство на жители на варненския кв. Виница срещу лош път

Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Хората твърдят, че тежка строителна техника е разрушила настилката, а сигналите до общината остават без отговор

Снимка: БНТ
Живеещи на улица "Константин Павлов" във варненския квартал Виница сигнализират, че заради строителството на нови кооперации в района асфалтовата настилка е разрушена. Освен това, улицата е покрита със скална маса, която тежката строителна техника разнася навсякъде.

През дъждовния период тук е много кално, а през лятото - много прашно. Освен това, няма осветление, а пътната настилка е изключително лоша.

- Днес е 81-ия ден от първия ми сигнал. Общо взето до момента съм подал 5 сигнала, 4-5 обаждания в общината. Отговор нямам. Имам само едно прехвърляне на топката след третия сигнал, в който общината прехвърля към районния кмет да разгледа нашия случай.

- Проблемът тук е, че строителството е много засилено. Асфалтът, за който Община Варна твърди, че го е нямало, някога го е имало, но вече е толкова разрушен от тежките машини, които минават по 20-30 тона, и така задоволителното му положение, което беше преди години, вече е кал и е разрушено от тях.

- Въобще не се решават проблемите и се прехвърля топката. Аз също съм подавал много жалби, живея тук вече 15 години. Проблемът с пътя е ужасен.

- Ние сме правили бригади, полагали сме бетон, арматура, какво ли не, но след това лудо строителство, което тук става, нищо от това, което ние направихме със собствени средства, не остана.

От Община Варна заявяват, че улица "Константин Павлов" е с асфалтова настилка в долната си част, а зоната на строителството преминава в неасфалтиран участък. От там допълват още, че има обявена обществена поръчка за проектиране и изпълнение на строително-монтажните работи в участъка между улица "Цар Борис III" и улица "Свети Прокопий Варненски".

- Това е от началото на есента. Ние не можехме да минем с колите. Колите опираха.

- С количка не можеш да минеш и пеша не можеш да минеш. Бяхме стигнали до такава степен, че само с колата можеш да отидеш до магазин.

- Такситата отказват, което е съвсем нормално.

Хората от улица "Константин Павлов" се надяват проблемите им да бъдат решени и догодина да не се налага отново да говорят за същото.

#варненския квартал "Виница" #разбит път #дупки и ями по асфалта

