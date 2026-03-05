БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив до 9 март

Поради извънредната ситуация в Близкия Изток и получено официално съобщение от летищните власти в Израел, всички полети до/от Тел Авив са анулирани до 9 март 2026 г. включително. Това съобщиха от "България Еър".

Пасажерите с вече закупени билети имат право на пълно възстановяване на сумата от билетите си или право на безплатно преиздаване на билетите си за друга дата в рамките на една календарна година от датата на издаване на оригиналния билет, посочват от компанията.

