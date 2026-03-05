"Нямаше бомбоубежище и се крихме в банята": 564 българи се прибраха у нас от Близкия изток

564 българи се прибраха у нас от Близкия изток. Малко след 3.00 часа тази сутрин с правителствения самолет от Абу Даби на летище "Васил Левски" в София кацнаха 85 души. Други 479 наши сънародници се завърнаха с два полета на частни авиопревозвачи от Дубай. Два от полетите бяха организирани от правителството. При прибирането си у нас сънародниците ни благодариха за бързата реакция и за помощта от страна на държавата.

Българите, които днес стъпиха на българска земя, се събудиха от кошмара, в който живели през последните дни. Но докато чакали евакуация, на някои им се наложило да удължат престоя си.

Силвия, пристигаща от Абу Даби: "Всички хора там в хотелите, хората от персонала - всички са страшно приветливи. Иначе е страшно, прелитат ракети, виждат се как ги прихващат в небето, буквално виждаш ракетите. Много близо до нас удариха една база американска."

Други прекратили почивката си. Първоначално Ивайло и семейството му имали идея да празнуват. Конфликтът обаче помрачил плановете им.

Ивайло Главинков, пристигащ от Абу Даби: "Днес е рожденият ден на големия ни син, отидохме да празнуваме рождения му ден, така че съм доволен, че ще успеем да си го празнуваме вкъщи."

А преживяването в Абу Даби било далеч от празнично.

Ивайло Главинков, пристигащ от Абу Даби: "Изпращаха по телефоните сигнал, който съобщаваше, че трябва да се приберем в бомбоубежища. Понеже нямаше такива, ние бяхаме в хотела и предната вечер спахме половината време в банята, защото обикновено гърмят вечер. Малкият му беше изключително странно, защото беше много дискомфортно. Докато спиш, всъщност го грабваш в един момент заедно със завивките и го местиш и той не може да разбере. Слагаш му едни слушалки, той мига на парцали и му казваш: тате има фойерверки и така."

Над 300 наши сънародници кацнаха тази нощ със самолети от Дубай.

Стоян, пристигащ от Дубай: "Над главите ти хвърчат ракети, дронове, може да си представите какво е." Ивайло, пристигащ от Дубай: "Благодарим на екипажа, на пилота, на хората, които дойдоха, защото това не е самолетът. Това са живи хора със семейства с деца."

Христо Стоянов, пристигащ от Дубай: "Ние бяхме на най-централното място, точно до самия Бурж Халифа. Получихме алерти, слязохме долу и в паркинга, спахме там цяла вечер, беше много страшно, само получавахме сигнали за ударени сгради, бомби, чуваха се взривове. Благодарим за това, че сме тук, благодарим на Господ и затова, че сме си в страната." "БНТ: Как бихте описали престоя си там?

Благой Георгиев, пристигащ от Дубай: Бомбастичен."

Наталия и семейството ѝ били на почивка на Малдивите. Прекратили я няколко дни по-рано, когато разбрали, че има самолет, с който могат да се приберат. Трябвало да минат транзит през Дубай.

Наталия Учерджиева, пристигащ от Дубай: "Регистрирахме се и за евакуационните полети, обаче никой не се свърза с нас и всъщност не успяхме да се възползваме от нито един евакуационен полет и разчитахме всъщност на авиокомпанията, с която пътуваме, тя да си ни извози, което и се случи."

По-късно днес се очаква с полет от Оман да бъдат евакуирани още българи.