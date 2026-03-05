Три лъвчета се родиха в зоопарка в Стара Загора

Три малки лъвчета са новото попълнение в зоопарка в Стара Загора. Те са рожба на младата двойка лъвове Елза и Лео – две от малките са мъжки, а едно е женско.

Лъвчетата са родени на 20 януари тази година. Гордата майка вече ги показва на посетителите, които с интерес наблюдават новите обитатели на зоопарка.

От екипа на зоологическата градина казват, че появата на малките е голяма радост, но и сериозна отговорност. По думите на директора д-р Найден Илинов грижата за новото поколение е важна задача за целия екип.

Служителите се надяват малките лъвчета да растат здрави и скоро да се превърнат в любими животни на посетителите.