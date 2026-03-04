БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:35 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:30 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ден на отворените врати в Софийския университет

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Деца
Запази
софийският университет първо професионални направления рейтинговата система 2024
Слушай новината

На 7 март в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе Ден на отворените врати. Събитието ще бъде от 10:00 до 17:00 часа в централното фоайе.

Инициативата е организирана от Студентския съвет и е насочена към ученици, които се интересуват от кандидатстване в университета.

По време на събитието студенти от всички 16 факултета ще отговарят на въпроси на бъдещите кандидат-студенти. Посетителите ще могат да научат повече за специалностите, кандидатстудентските изпити, обучението и възможностите за реализация след дипломиране.

Ще бъде представена и информация за студентския живот, програмата „Еразъм+“, студентските организации, общежитията и възможностите за стипендии.

Кандидат-студентите ще имат възможност и да разгледат Ректората – една от най-емблематичните сгради в София – и да се запознаят по-отблизо с атмосферата на най-стария университет в България.

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 г.
1
НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 г.
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София при специална евакуация на служители и дипломати
2
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София...
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на българите от Близкия изток
3
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на...
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
4
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
Проф. Асен Асенов: Не е ясно какви са целите на САЩ в конфликта с Иран
5
Проф. Асен Асенов: Не е ясно какви са целите на САЩ в конфликта с Иран
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: У нас

Първата изложба на космическо изкуство се открива в Пловдив
Първата изложба на космическо изкуство се открива в Пловдив
Над 100 ученици се включиха в първото Национално състезание по изкуствен интелект Над 100 ученици се включиха в първото Национално състезание по изкуствен интелект
Чете се за: 01:35 мин.
3 март – България празнува Деня на свободата 3 март – България празнува Деня на свободата
Чете се за: 00:45 мин.
Учител преподава история по иновативен начин – чрез музика и танци Учител преподава история по иновативен начин – чрез музика и танци
Чете се за: 00:52 мин.
DARA ще представи България на "Евровизия" с песента "Bangaranga" DARA ще представи България на "Евровизия" с песента "Bangaranga"
Чете се за: 00:37 мин.
Паметникът на свободата на връх Шипка с вход свободен на 3 март Паметникът на свободата на връх Шипка с вход свободен на 3 март
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива,...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани в Близкия изток Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани в Близкия изток
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран? Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран?
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток
Чете се за: 03:52 мин.
По света
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали документи за...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Франция изпраща самолетоносача "Шарл де Гол" в Средиземно...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
НА ЖИВО: ИТН призова президента незабавно да поиска оставката на...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Карина Караиванова е номинирана за подуправител на БНБ
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ