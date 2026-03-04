Ден на отворените врати в Софийския университет

На 7 март в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе Ден на отворените врати. Събитието ще бъде от 10:00 до 17:00 часа в централното фоайе.

Инициативата е организирана от Студентския съвет и е насочена към ученици, които се интересуват от кандидатстване в университета.

По време на събитието студенти от всички 16 факултета ще отговарят на въпроси на бъдещите кандидат-студенти. Посетителите ще могат да научат повече за специалностите, кандидатстудентските изпити, обучението и възможностите за реализация след дипломиране.

Ще бъде представена и информация за студентския живот, програмата „Еразъм+“, студентските организации, общежитията и възможностите за стипендии.

Кандидат-студентите ще имат възможност и да разгледат Ректората – една от най-емблематичните сгради в София – и да се запознаят по-отблизо с атмосферата на най-стария университет в България.