БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:30 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: ИТН призова президента незабавно да поиска оставката на служебния земеделски министър

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Слушай новината

В 9.00 ч. Народното събрание събра кворум от 182 народни представители и започна работа. С едноминутно мълчание бе почетена паметта на депутата от "Възраждане" Славчо Крумов.

„Има такъв народ“ (ИТН) в декларация от парламентарната трибуна призова за незабавна оставка на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов и на хора от неговия екип. В декларацията, прочетена от Станислав Балабанов, бяха представени и мотивите за искането на базата на информация в публичното пространство. Според ИТН президентът Илияна Йотова трябва да поиска оставката на Христанов, „защото е недопустимо министър в знаково за България министерство и неговият екип да изглеждат по толкова срамен, неморален, непрофесионален и корупционен начин“. Оставка на Христанов, на служебния кабинет и отиване на избори с „по-нормални хора“, поиска ИТН.

От парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ (АПС) предлагат депутатите да разгледат на първо четене промени в Закона за гражданската регистрация, внесени от Севим Али (АПС) и група народни представители.

По предложение на ПГ на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) в проектопрограмата е включено първото четене на законопроект за изменение на Закона за частните съдебни изпълнители с вносители Радостин Василев (МЕЧ) и група народни представители.

От ПГ на „Продължаваме промяната-Демократична България“ са предложили в първата сряда от месеца парламентът да обсъди на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване, внесени от Божидар Божанов и група народни представители.

В проектопрограмата, по предложение на ПГ на „ДПС-Ново начало“, е включено второто четене на изменения в Наказателния кодекс. Промените са внесени от депутати от „ДПС-Ново начало“ и са приети на първо четене на 18 февруари т.г.

#проектопрограма #Иван Христанов #изслушване #Парламент

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на българите от Близкия изток
2
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на...
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София при специална евакуация на служители и дипломати
3
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София...
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
4
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
Превантивно: Чужденци напускат Близкия изток
5
Превантивно: Чужденци напускат Близкия изток
Проф. Асен Асенов: Не е ясно какви са целите на САЩ в конфликта с Иран
6
Проф. Асен Асенов: Не е ясно какви са целите на САЩ в конфликта с Иран

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Политика

Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали документи за регистрация ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали документи за регистрация
Чете се за: 04:07 мин.
Изборът на нов подуправител на БНБ - кой ще заеме мястото на Анрей Гюров? Изборът на нов подуправител на БНБ - кой ще заеме мястото на Анрей Гюров?
Чете се за: 01:07 мин.
Последен ден за регистрация на партии и коалиции за изборите през април Последен ден за регистрация на партии и коалиции за изборите през април
Чете се за: 00:52 мин.
Илияна Йотова: Днес нашият призив е да върнем стойността на дипломацията, на човешките права по целия свят и на мира Илияна Йотова: Днес нашият призив е да върнем стойността на дипломацията, на човешките права по целия свят и на мира
Чете се за: 02:27 мин.
Илияна Йотова: Съдбата българска е единение, а не разделение Илияна Йотова: Съдбата българска е единение, а не разделение
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива,...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани в Близкия изток Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани в Близкия изток
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Пети ден удари в Близкия изток Пети ден удари в Близкия изток
Чете се за: 02:07 мин.
По света
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали документи за регистрация ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали документи за регистрация
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Франция изпраща самолетоносача "Шарл де Гол" в Средиземно...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
На места преди обяд ще бъде мъгливо
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Изборът на нов подуправител на БНБ - кой ще заеме мястото на Анрей...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
НА ЖИВО: ИТН призова президента незабавно да поиска оставката на...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ