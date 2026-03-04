НА ЖИВО: ИТН призова президента незабавно да поиска оставката на служебния земеделски министър

В 9.00 ч. Народното събрание събра кворум от 182 народни представители и започна работа. С едноминутно мълчание бе почетена паметта на депутата от "Възраждане" Славчо Крумов.

„Има такъв народ“ (ИТН) в декларация от парламентарната трибуна призова за незабавна оставка на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов и на хора от неговия екип. В декларацията, прочетена от Станислав Балабанов, бяха представени и мотивите за искането на базата на информация в публичното пространство. Според ИТН президентът Илияна Йотова трябва да поиска оставката на Христанов, „защото е недопустимо министър в знаково за България министерство и неговият екип да изглеждат по толкова срамен, неморален, непрофесионален и корупционен начин“. Оставка на Христанов, на служебния кабинет и отиване на избори с „по-нормални хора“, поиска ИТН.

От парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ (АПС) предлагат депутатите да разгледат на първо четене промени в Закона за гражданската регистрация, внесени от Севим Али (АПС) и група народни представители.

По предложение на ПГ на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) в проектопрограмата е включено първото четене на законопроект за изменение на Закона за частните съдебни изпълнители с вносители Радостин Василев (МЕЧ) и група народни представители.

От ПГ на „Продължаваме промяната-Демократична България“ са предложили в първата сряда от месеца парламентът да обсъди на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване, внесени от Божидар Божанов и група народни представители.

В проектопрограмата, по предложение на ПГ на „ДПС-Ново начало“, е включено второто четене на изменения в Наказателния кодекс. Промените са внесени от депутати от „ДПС-Ново начало“ и са приети на първо четене на 18 февруари т.г.