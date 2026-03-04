Изборът на нов подуправител на БНБ - кой ще заеме мястото на Анрей Гюров?

Днес изтича срокът, в който управителят на БНБ Димитър Радев трябва да предложи кандидат за подуправител, който да ръководи управление "Емисионно" на централната банка.



Кандидатът трябва да представи документи, с които да докаже, че има завършена степен най-малко "магистър" и че е професионалист в сферата на икономиката, финансите и банковото дело.

След като бъде допуснат по документи, кандидатът ще бъде изслушан във финансовата комисия към Народното събрание, а след това кандидатурата му ще бъде гласувана от парламента. БНБ няма отделен подуправител за "Емисионно" от юли 2024 година, когато управителният съвет на банката отстрани Андрей Гюров от поста му.

Все още продължават съдебните спорове по казуса, но Гюров напусна официално банката, като зае поста служебен министър-председател в средата на февруари тази година.