БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Изборът на нов подуправител на БНБ - кой ще заеме мястото на Анрей Гюров?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес изтича срокът, в който управителят на БНБ Димитър Радев трябва да предложи кандидат за подуправител, който да ръководи управление "Емисионно" на централната банка.

Кандидатът трябва да представи документи, с които да докаже, че има завършена степен най-малко "магистър" и че е професионалист в сферата на икономиката, финансите и банковото дело.

След като бъде допуснат по документи, кандидатът ще бъде изслушан във финансовата комисия към Народното събрание, а след това кандидатурата му ще бъде гласувана от парламента. БНБ няма отделен подуправител за "Емисионно" от юли 2024 година, когато управителният съвет на банката отстрани Андрей Гюров от поста му.

Все още продължават съдебните спорове по казуса, но Гюров напусна официално банката, като зае поста служебен министър-председател в средата на февруари тази година.

#избор на нов подуправител #Андрей Гюров #БНБ #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове
2
Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове
Вторият фронт на Израел: Продължава размяната на удари с Хизбула
3
Вторият фронт на Израел: Продължава размяната на удари с Хизбула
Цената на петрола: Иран заплашва да атакува кораби в Ормузкия проток
4
Цената на петрола: Иран заплашва да атакува кораби в Ормузкия проток
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на българите от Близкия изток
5
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на...
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
6
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Икономика

Спирането на шести блок се компенсира от водна и слънчева енергия
Спирането на шести блок се компенсира от водна и слънчева енергия
Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян за подмяна на предпазните мембранни устройства Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян за подмяна на предпазните мембранни устройства
Чете се за: 00:57 мин.
Сдружение "Произведено в България - съюз на малкия и среден бизнес" връчи наградите "Златна мартеница" Сдружение "Произведено в България - съюз на малкия и среден бизнес" връчи наградите "Златна мартеница"
Чете се за: 02:22 мин.
Инвестициите в криптовалути: Хиляди българи влагат средства в дигитални активи Инвестициите в криптовалути: Хиляди българи влагат средства в дигитални активи
8003
Чете се за: 02:22 мин.
Кризата в Близкия изток рязко повиши цената на петрола и златото Кризата в Близкия изток рязко повиши цената на петрола и златото
11843
Чете се за: 02:22 мин.
Преходният период по въвеждане на еврото е преминат успешно Преходният период по въвеждане на еврото е преминат успешно
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Пети ден удари в Близкия изток
Пети ден удари в Близкия изток
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани в Близкия изток Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани в Близкия изток
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Франция изпраща самолетоносача "Шарл де Гол" в Средиземно море Франция изпраща самолетоносача "Шарл де Гол" в Средиземно море
Чете се за: 01:05 мин.
По света
На места преди обяд ще бъде мъгливо На места преди обяд ще бъде мъгливо
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Изборът на нов подуправител на БНБ - кой ще заеме мястото на Анрей...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Последен ден за регистрация на партии и коалиции за изборите през...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Над 100 ученици се включиха в първото Национално състезание по...
Чете се за: 01:35 мин.
Деца
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ