БГ Радио на 25: Четвърт век само българска музика

Четвърт век в ефира празнува навръх Националния ни празник БГ Радио. На този ден преди 25 години на честота 91.9 мегахерца за първи път прозвуча песента на Емил Димитров "Моя страна, моя България". А през целия празничен ден днес на всеки кръгъл час в студиото на БГ Радио гостуваха обичани музиканти и личности, които са част от историята на медията, по която звучи само българска музика.

Атанас Стоянов, водещ на "Любими песни за любими хора" по БГ Радио: "БГ Радио стартира на трети март 2001 година с голям концерт на площад "Александър Батенберг", а в ефир в продължение на три дни звучеше песента "Моя страна, моя България", такова беше началото и най-ценното екипът, който е днес, беше екипът преди 25 години."

Симеон Колев, водещ на "СТАРТЕР" по БГ Радио: "Едно поколение по-късно, ние направихме това, с каквато идея бяхме тръгнали - да бъдем едно слушаемо радио, което да може да остави следа, да продължава да го прави, да има ефект, какъвто очаквахме и какъвто се получи."

Богдана Трифонова, водещ на "СТАРТЕР" по БГ Радио: "Когато чуем слушателите си сутрин и осъзнаем, че ние от обикновена аудитория със годините, за 25 години, сме създали общност - това е нещо наистина много голямо."

Специалната програма продължава през целия ден и всеки може да чуе любимите си изпълнители.

Атанас Стоянов, водещ на "Любими песни за любими хора" по БГ Радио: "Днес БГ Радио празнува 25 години - ето какво казват две от големите имена на България - Лили Иванова и Христо Стоичков"

Лили Иванова: "БГ Радио заслужава уважението на слушателите, защото поставя винаги българската песен на първо място."

Христо Стоичков: "Честито рожден ден на БГ Радио - дръжте купата на българската музика високо. Само българска музика!"

Радиото дава начален тласък в кариерата на много млади изпълнители.

Симеон Колев, водещ на "СТАРТЕР" по БГ радио: "Спомням си много добре, че 2001-2002 година, когато Бг Радио започна да работи имаше 360 премиери на нови български песни, тоест всеки ден, почти всеки ден е имало нова българска песен, от тогава до сега числото е горе-долу същото всяка година."

През юни тази година ще се състои мащабен концерт на площад "Свети Александър Нвески" по повод годишнината.

По темата работи Дарина Ангелова.

