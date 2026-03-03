БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Други спортове
Още
Спорт
Спортни новини 03.03.2026 г., 20:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:25, 03.03.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:11, 03.03.2026
София отбеляза 3 март с тържествена церемония и заря-проверка
20:01, 03.03.2026
В отговор на обстрели от Хизбула - Израел започна сухопътна...
19:34, 03.03.2026
В четвъртия ден на войната Тръмп: „Късно е за преговори“
18:54, 03.03.2026
Илияна Йотова: Съдбата българска е единение, а не разделение
18:43, 03.03.2026
Служебното правителство с план за извеждане на българите от зоната...
18:13, 03.03.2026
Самолет от Оман с 144 души, включително българи, кацна в София при...
17:45, 03.03.2026
148 години свобода: България почита героите на Шипка на Националния...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
2
Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове
3
Вторият фронт на Израел: Продължава размяната на удари с Хизбула
4
Цената на петрола: Иран заплашва да атакува кораби в Ормузкия проток
5
3 март – България празнува Деня на свободата
6
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на...
Реклама
Най-четени
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 03.03.2026 г., 12:30 ч.
Спортни новини 02.03.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 02.03.2026
Спортни новини 02.03.2026 г. 12:25 ч.
12:20, 02.03.2026
Спортни новини 02.03.2026 г., 06:30 ч.
06:30, 02.03.2026
Спортни новини 01.03.2026 г. 20:50 ч.
20:50, 01.03.2026
Уго Санчес представи трофея от Мондиал 2026 в Гуадалахара
12:41, 01.03.2026
Чете се за: 01:45 мин.
Реклама
Водещи новини
София отбеляза 3 март с тържествена церемония и заря-проверка
20:11, 03.03.2026
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
148 години свобода: България почита героите на Шипка на Националния празник 3 март
17:45, 03.03.2026
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
В четвъртия ден на войната Тръмп: „Късно е за преговори“
19:34, 03.03.2026
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Служебното правителство с план за извеждане на българите от зоната на конфликта
18:43, 03.03.2026
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
В отговор на обстрели от Хизбула - Израел започна сухопътна...
20:01, 03.03.2026
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Превантивно: Чужденци напускат Близкия изток
17:30, 03.03.2026
Чете се за: 01:20 мин.
По света
МВнР с препоръки към българските граждани в Индия, Малдиви и Шри Ланка
16:32, 03.03.2026
Чете се за: 03:52 мин.
Спирането на шести блок се компенсира от водна и слънчева енергия
19:45, 03.03.2026
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ