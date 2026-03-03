Илияна Йотова: Съдбата българска е единение, а не разделение

Президентът на Република България Илияна Йотова прие почетния строй на представителните части на Българската армия по повод Националния празник 3 март и произнесе слово в чест на героите, дали живота си за свободата на България.
В словото си президентът Йотова подчерта, че 3 март е не просто дата в календара, а символ на българската идентичност, свобода и национално единение. Тя припомни трудностите и саможертвата на българския народ по време на петвековното османско робство и значението на Руско-турската война.
„Тази война донесе мечтаната свобода на България и върна името ни в световната история. Справедливата кауза, за която се бориха войни, офицери и доброволци, обедини хората в защита на родината и вярата на нашите предци“, каза Йотова.
Президентът подчерта също, че паметта за героите на Шипка, Шейново, Плевен, Стара Загора и други места трябва да бъде повод за размисъл, благодарност и национално съединение. Тя призова сънародниците си да направят общ избор за бъдещето на България, като вървят по пътя на единството и развитието на нацията.
„Трети март не е само една особена дата в българския календар. Трети март е мерило за нас, за нашата принадлежност, за нашата памет, за нашата идентичност. Трети март е мерило за това защо се наричаме българи. Трети март е мерило за вяра и за чувство за общност. На тази дата всеки един от нас прочита по различен начин Трети март. И това е лично. По различен начин чете понятията за свобода, за правда, за справедливост, за памет. По различен начин вярва. Но накрая прави и своя избор. Изборът също е личен. Но нека, скъпи сънародници, направим общ този избор. Общ да бъде пътят ни напред. Защото пътищата са два. Или заедно ще си изкачваме по високите постижения на българската нация. Ще ги гарантираме. Ще ги уважаваме. Ще се обърнем към всички български таланти, за да има просперираща България. Съединение има и друг път – надолу. Там, където е апатията, примирението и разделението. И ако днес сме разбрали уроците на историята и заветите на героите, трябва да изберем първия път", каза президентът Илияна Йотова.
"А съдбата българска? Съдбата българска е единение. Поклон пред паметта на всички герои, които дариха живота си за свободата на милото ни Отечество. Да живее България!"