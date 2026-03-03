Илияна Йотова: Съдбата българска е единение, а не разделение

Президентът на Република България Илияна Йотова прие почетния строй на представителните части на Българската армия по повод Националния празник 3 март и произнесе слово в чест на героите, дали живота си за свободата на България.

В словото си президентът Йотова подчерта, че 3 март е не просто дата в календара, а символ на българската идентичност, свобода и национално единение. Тя припомни трудностите и саможертвата на българския народ по време на петвековното османско робство и значението на Руско-турската война.

„Тази война донесе мечтаната свобода на България и върна името ни в световната история. Справедливата кауза, за която се бориха войни, офицери и доброволци, обедини хората в защита на родината и вярата на нашите предци“, каза Йотова.

Президентът подчерта също, че паметта за героите на Шипка, Шейново, Плевен, Стара Загора и други места трябва да бъде повод за размисъл, благодарност и национално съединение. Тя призова сънародниците си да направят общ избор за бъдещето на България, като вървят по пътя на единството и развитието на нацията.