Войната между Иран, САЩ и Израел: Тръмп - "Ние сме в много по-силна позиция"

Поредна неспокойна нощ в Близкия изток - не спира размяната на взаимни удари между Иран, САЩ и Израел. Саудитска Арабия съобщи, че е прихванала ирански дронове и ракети във въздушното си пространство.

Въздушна тревога е в сила в централната част на Израел, след като от Техеран изстреляха множество балистични ракети. Иранските власти заплашиха, че ще атакуват и израелски ядрени съоръжения, ако ударите по Ислямската република не спрат.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

На този фон от Тел Авив облекчиха значително мерките за гражданите и вече са разрешени събирания на хора на открито. Училищата обаче остават затворени. Засилени са мерките за сигурност около американските посолства в Близкия изток, заради очаквани нападения. Доналд Тръмп заяви, че САЩ са в силна позиция и към момента Иран е очевидния губещ във войната.

От Белия дом заявиха, че са готови да охраняват Ормузкия проток и допълниха, че към момента сухопътна операция на иранска територия не се предвижда. Неуспешен беше опитът да бъде приета резолюция, която да ограничи правомощията на Тръмп в Иран, след като доминираният от републиканци Сенат отхвърли предложението.