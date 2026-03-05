Радост в британски зоопарк: Мана, Мини, Ная и Пепеляшка се събудиха от зимния сън

Настъпващата пролет пробуди и най-симпатичните обитатели на зоопарка в британското графство Бедфордшър.

Кафявите европейски мечки Мана, Мини, Ная и Пепеляшка се събудиха от своя зимен сън и след три месеца почивка, са готови за нови игри. Мечките се порадваха на първите за годината слънчеви лъчи, а радостта им зарази и посетителите на зоопарка.

Макар мечките в дивата природа да спят зимен сън като начин да оцелеят през зимата, когато нямат достъп до храна, то от зоопарка насърчават и техните обитатели да спазват същия начин на живот, макар да имат целогодишен достъп до вкусни лакомства.