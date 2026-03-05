БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Аферата "Епстийн": Правосъдният министър Пам Бонди ще бъде изслушана в Конгреса

Аферата "Епстийн": Правосъдният министър Пам Бонди ще бъде изслушана в Конгреса
Комисията в американския Конгрес, която отговаря за досиетата "Епстийн", ще призове правосъдния министър Пам Бонди да даде показания.

Причината - продължаващите въпроси около това прикрити ли са част от документите във връзка с разследването, с цел да бъдат опазени конкретни хора, включително президентът Доналд Тръмп. Решението за изслушване на Бонди беше подкрепено и от петима републиканци. Все по-силни са критиките към Тръмп сред представители на собствената му партия във връзка с аферата "Епстийн".

Американското правосъдно министерство извършва проверка във връзка с публикации в медиите, според които са задържани документи, свързани с непотвърдени обвинения на жена срещу Тръмп. Става дума за анонимна свидетелка, която твърди, че през 80-те години на миналия век е била жертва на сексуално насилие както от настоящия президент, така и от покойния финансист Епстийн. Доналд Тръмп отрича да е бил свързан с престъпленията на някогашния си приятел.

