Аферата "Епстийн": Правосъдният министър Пам Бонди ще бъде изслушана в Конгреса

Комисията в американския Конгрес, която отговаря за досиетата "Епстийн", ще призове правосъдния министър Пам Бонди да даде показания.



Причината - продължаващите въпроси около това прикрити ли са част от документите във връзка с разследването, с цел да бъдат опазени конкретни хора, включително президентът Доналд Тръмп. Решението за изслушване на Бонди беше подкрепено и от петима републиканци. Все по-силни са критиките към Тръмп сред представители на собствената му партия във връзка с аферата "Епстийн".

Американското правосъдно министерство извършва проверка във връзка с публикации в медиите, според които са задържани документи, свързани с непотвърдени обвинения на жена срещу Тръмп. Става дума за анонимна свидетелка, която твърди, че през 80-те години на миналия век е била жертва на сексуално насилие както от настоящия президент, така и от покойния финансист Епстийн. Доналд Тръмп отрича да е бил свързан с престъпленията на някогашния си приятел.