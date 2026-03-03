БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при...
Чете се за: 08:00 мин.
МВнР към българите в Близкия изток: Останете на защитени...
Чете се за: 03:15 мин.
3 март – България празнува Деня на свободата
Чете се за: 01:30 мин.

Тръмп: Ще прекъснем търговията с Испания

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Испания отказа да позволи на американските въоръжени сили да използват нейните военни бази за мисии

тръмп доволен преговорите иран
Снимка: БТА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ ще прекъснат всякаква търговия с Испания, след като европейската страна отказа да позволи на американските въоръжени сили да използват нейните военни бази за мисии, свързани с удари срещу Иран, предаде Ройтерс.

„Испания се държа ужасно“, заяви Тръмп пред журналисти на среща с германския канцлер Фридрих Мерц, като добави, че е наредил на министъра на финансите Скот Бесънт да „прекрати всички взаимоотношения“ с Испания.

„Ще прекъснем всякаква търговия с Испания. Не искаме да имаме нищо общо с Испания“, изтъкна Тръмп.



В отговор на обстрели от Хизбула - Израел започна сухопътна операция в Ливан
В отговор на обстрели от Хизбула - Израел започна сухопътна операция в Ливан
В четвъртия ден на войната Тръмп: „Късно е за преговори“ В четвъртия ден на войната Тръмп: „Късно е за преговори“
Чете се за: 03:37 мин.
Превантивно: Чужденци напускат Близкия изток Превантивно: Чужденци напускат Близкия изток
Чете се за: 01:20 мин.
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
Чете се за: 01:30 мин.
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на българите от Близкия изток Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на българите от Близкия изток
5362
Чете се за: 08:00 мин.
МВнР към българите в Близкия изток: Останете на защитени места, не предприемайте рисковани пътувания МВнР към българите в Близкия изток: Останете на защитени места, не предприемайте рисковани пътувания
Чете се за: 03:15 мин.

София отбеляза 3 март с тържествена церемония и заря-проверка
София отбеляза 3 март с тържествена церемония и заря-проверка
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
148 години свобода: България почита героите на Шипка на Националния празник 3 март 148 години свобода: България почита героите на Шипка на Националния празник 3 март
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
В четвъртия ден на войната Тръмп: „Късно е за преговори“ В четвъртия ден на войната Тръмп: „Късно е за преговори“
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Служебното правителство с план за извеждане на българите от зоната на конфликта Служебното правителство с план за извеждане на българите от зоната на конфликта
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
В отговор на обстрели от Хизбула - Израел започна сухопътна...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Превантивно: Чужденци напускат Близкия изток
Чете се за: 01:20 мин.
По света
МВнР с препоръки към българските граждани в Индия, Малдиви и Шри Ланка
Чете се за: 03:52 мин.
Спирането на шести блок се компенсира от водна и слънчева енергия
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
