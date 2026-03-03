БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Превантивно: Чужденци напускат Близкия изток

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 01:20 мин.
Снимка: илюстративна
Съединените щати призоваха своите граждани незабавно да напуснат повечето страни в Близкия изток с граждански средства. Вашингтон изтегля част от дипломатическия си персонал от почти всички свои мисии в района.

В Близкия изток живеят между половин и един милион американци. Много полети са отменени или отложени заради бойните действия.

Франция изрази готовност да върне по въздух своите граждани "в най-голям риск". Смята се, че в Близкия изток живеят около 400 хиляди французи.

Лондон призова британците да регистрират своето присъствие в района за да получат възможно най-добрата правителствена подкрепа. Техният брой се оценява на 300 хиляди.

Испания репатрира първата група от 175 свои граждани. И първите германци, напуснали Персийски залив, вече са във Франкфурт.

Сърби се прибраха тази сутрин с полет от Дубай.

Русия обяви, че евакуира 600 свои специалисти, които работят иранската ядрена централа в Бушер.

