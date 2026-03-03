БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
3 март – България празнува Деня на свободата
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

УДАРЪТ СРЕЩУ ИРАН

Цената на петрола: Иран заплашва да атакува кораби в Ормузкия проток

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Запази
цената петрола иран заплашва атакува кораби ормузкия проток
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Цената на петрола продължава да се покачва на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток.

Командир от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция заяви, че Ормузкия проток е затворен и заплаши, че Иран ще атакува всеки кораб, който опита да премине. Цената на сорт "Брент" се движи около 80 долара за барел, като се очаква да достигне 100 долара.

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че се подготвят планове за стабилизиране на пазарите. През протока преминава около една пета от ежедневните доставки на петрол в света. Превозвачи съобщиха, че приблизително 750 кораба, блокирани край Ормузкия проток.

#ударите срещу Иран #ормузки проток #цената на петрола

Водещи новини

НА ЖИВО: Издигане на националното знаме пред паметника на Незнайния воин в София
НА ЖИВО: Издигане на националното знаме пред паметника на Незнайния...
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
3 март – България празнува Деня на свободата 3 март – България празнува Деня на свободата
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Премиерът Андрей Гюров: Свободата е решение, което трябва да се отстоява Премиерът Андрей Гюров: Свободата е решение, което трябва да се отстоява
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Вторият фронт на Израел: Продължава размяната на удари с Хизбула
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян за подмяна на...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Националният празник – 3 март беше отбелязан отвъд Океана
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Как се изработва националният трибагреник?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ