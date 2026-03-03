Цената на петрола: Иран заплашва да атакува кораби в Ормузкия проток

Цената на петрола продължава да се покачва на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток.

Командир от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция заяви, че Ормузкия проток е затворен и заплаши, че Иран ще атакува всеки кораб, който опита да премине. Цената на сорт "Брент" се движи около 80 долара за барел, като се очаква да достигне 100 долара.

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че се подготвят планове за стабилизиране на пазарите. През протока преминава около една пета от ежедневните доставки на петрол в света. Превозвачи съобщиха, че приблизително 750 кораба, блокирани край Ормузкия проток.