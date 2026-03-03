Вторият фронт на Израел: Продължава размяната на удари с Хизбула

Най-малко 52-ма души са загинали, а около 160 са ранени при израелски удари срещу Ливан, съобщават властите в Бейрут.

Израелската армия съобщи, че е убила високопоставен командир на палестинската групировка "Ислямски джихад" в Ливан. Атакувани са около 70 цели на Хизбула в южната част на ливанската столица, както и села в южната част на Ливан. Израел започна операцията след като шиитската групировка изстреля ракети в подкрепа на Иран.

От иранската революционна гвардия съобщиха, че "Хизбула официално е влязла във войната". Иран е основният източник за финансиране на шиитската групировка в Ливан. Правителството в Бейрут обяви военните действия на Хизбула за незаконни и нареди на армията да предотврати всички планирани атаки от ливанска територия.