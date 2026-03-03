БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Честването на 3 март: Спират транзитния трафик през прохода "Шипка"

Снимка: БГНЕС
Заради честването на Националния празник се спира транзитния трафик по пътя Габрово – Казанлък, в района на Шипченския проход. Ограничението е в сила до 18:00 часа. От АПИ съобщават, че трафикът ще се пренасочва през Прохода на Републиката.

Алтернативният маршрут е Русе – Велико Търново – Дебелец – Прохода на Републиката – Гурково и обратно. Шофьорите, пътуващи от Габрово и Северозападна България могат да ползват маршрута Габрово – Трявна – Белица – Вонеща вода – Проход на Републиката и обратно.

За област Стара Загора движението към Прохода на Републиката ще преминава по първокласния път Калофер – Казанлък – оттам по пътя Гурково – Прохода на Републиката – Велико Търново и обратно, като пренасочването ще става при пътен възел "Мъглиж".

Ограничението не важи за организирания междуградски автобусен транспорт. В празничния 3 март до 12:30 часа ще има еднопосочно движение от Габрово и Казанлък към връх Шипка. А от 12:30 до 18:00 часа автомобилите от върха отново ще се движат до Габрово и Казанлък.

Вижте повече в прякото включване на Десислава Петкова

