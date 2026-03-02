Военният конфликт в Близкия изток ще доведе до сериозни промени в спортния календар

Военният конфликт в Близкия Изток, който засегна голяма част от държавите в региона, ще доведе до сериозни промени в спортния календар. Под въпрос е мачът между Испания и Аржентина, който е насрочен за 27 март в Доха.

Футболната асоциация на Катар обяви, че прекратява до второ нареждане всички турнири и мачове на територията на страната. 25 дни преди сблъсъка между шампионите на Европа и Южна Америка провеждането на двубоя е поставено под сериозна въпросителна. Испания-Аржентина трябва да се изиграе на стадион „Лусаил“, а билетите за него са разпродадени отдавна. Моментната обстановка притеснява организаторите на сблъсъка.

