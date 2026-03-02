Душан Косич: Доволни сме, въпреки че можехме и да спечелим

Старши треньорът Душан Косич е доволен от представянето на Локомотив (Пловдив) срещу Лудогорец, въпреки че неговият отбор можеше да си тръгне от стадиона на шампионите с повече точки. Мачът завърши наравно 1:1, след като Ерик Маркус изравни за "орлите" четири минути преди изтичане на редовното време.

"Вложихме много усилия и знаехме, че няма да бъде лесно, защото Лудогорец е страхотен отбор. Знаехме, че трябва да оцеляваме на моменти и да се възползваме от шансовете ни. Доволни сме, въпреки че можехме и да спечелим", заяви Косич след мача.

"През първото полувреме изнасяхме топката добре, но на моменти грешахме в пасовете. През второто това се подобри. Всяка точка за нас е ценна. Говорили сме за контузиите, но нашите момчета работят много всеки ден. Доволен съм от играта им, има добра атмосфера в съблекалнята и се надявам това да остане така. Всеки трябва да се старае и всеки може да се подобрява", каза още той.