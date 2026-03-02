БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
Душан Косич: Доволни сме, въпреки че можехме и да спечелим
Старши треньорът Душан Косич е доволен от представянето на Локомотив (Пловдив) срещу Лудогорец, въпреки че неговият отбор можеше да си тръгне от стадиона на шампионите с повече точки. Мачът завърши наравно 1:1, след като Ерик Маркус изравни за "орлите" четири минути преди изтичане на редовното време.

"Вложихме много усилия и знаехме, че няма да бъде лесно, защото Лудогорец е страхотен отбор. Знаехме, че трябва да оцеляваме на моменти и да се възползваме от шансовете ни. Доволни сме, въпреки че можехме и да спечелим", заяви Косич след мача.

"През първото полувреме изнасяхме топката добре, но на моменти грешахме в пасовете. През второто това се подобри. Всяка точка за нас е ценна. Говорили сме за контузиите, но нашите момчета работят много всеки ден. Доволен съм от играта им, има добра атмосфера в съблекалнята и се надявам това да остане така. Всеки трябва да се старае и всеки може да се подобрява", каза още той.

"В следващите дни има много двубои и някои от момчетата са подготвени да играят през три дни. Това е плод на целенасочена подготовка. Хора като Жоел обаче ще се нуждаят от време, може би месеци. Няма да ги форсираме, за да не се контузят. Ако работим усърдно, ще продължаваме да печелим точки", завърши треньорът.

