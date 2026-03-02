БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Михаил Александров: За съжаление Велинов и Пенев не успяха да се преборят и да стъпят на новата “Армия”

Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Михаил Александров
Снимка: БТА
Техническият директор на ЦСКА - Михаил Александров, се изказа много ласкаво по адрес на легендарния вратар на "армейците" Георги Велинов. Шефът на "червените" беше сред първите, стекли се пред стадион "Българска Армия" за да отдаде почит пред стража, който почина вчера на 68-годишна възраст.

Александров изрази съжаление, че Джони няма да успее да види новия стадион "Българска армия".

"Имах честта да го познавам не само като ръководител, а и като футболист на клуба. Нещото, с което мога да го запомня, е, че винаги беше позитивен. Беше един страхотен човек, който наистина обичаше ЦСКА и даваше сърце и душа за този клуб", каза Александров.

"Ние от ръководството сме били повече от загрижени за състоянието му в последно време. Искахме той да се върне там, където му е мястото - на новия стадион. За съжаление той и Димитър Пенев не успяха да се преборят и да стъпят на новата “Армия”. Те ще останат в историята на ЦСКА като емблематични легенди за клуба и това никога няма да бъде изтрито", добави Михаил Александров.

#Михаил Александров #Джони Велинов

