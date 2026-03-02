Монтана ще домакинства на Лудогорец в Разград

Отборът на Монтана ще приеме тима на Лудогорец в Разград в срещата им от 25-ия кръг на Първа лига, съобщи Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз.

Провеждането на срещата на "Хювефарма Арена" се налага заради спешни ремонтни дейности по тревното покрити на стадион "Огоста" в Монтана.

"Поради налагащите се ремонтни дейности на тревното покритие на стадион "Огоста", гр. Монтана, Монтана ще играе домакинската си среща от 25-и кръг на ППФЛ с отбора на Лудогорец по програма на 9 март (понеделник) от 15:30 часа на стадион "Хювефарма Арена" Разград", се казва в съобщението на СТК.

От комисията обявиха и програмата за предстоящите двубои от 26-ия и 27-мия кръг в Първа лига, както и кога ще се играе отложената среща от 22-ри кръг между Локомотив София и Септември. Това ще се случи на 17 март (вторник) от 18:00 часа.