Медиите в Румъния: Георги Миланов на изхода в Динамо Букурещ след края на сезона

Чете се за: 03:10 мин.
Спорт
георги миланов динамо букурещ
Георги Миланов по всяка вероятност ще напусне румънския гранд Динамо (Букурещ) след края на настоящия сезон, пише golazo.ro.

Само една победа в последните четири мача промени настроенията и плановете в Динамо (Букурещ), след като тимът се свлече на 3-о място с 52 точки и изоставане със 7 от лидера Университатя (Крайова).

Динамо може да се раздели с един от първите трансфери, направени по време на мандата на Желко Копич. „Кучетата“ вече правят своите изчисления за летния трансферен прозорец и според съобщенията са определили посоката за един от най-опитните играчи в отбора“, обяснява още golazo.ro.

Българинът се присъедини към отбора през януари 2024 година и изигра важна роля в последните цели на клуба: спасяване от изпадане и впоследствие класиране за първите плейофи след осемгодишна пауза“, се казва още в материала.

Също така конкуренцията за позициите в средата на терена се засили с пристигането на играчи като Каталин Кирян, Патрик Олсен, Андрей Марджинян или Кристи Михай, а Миланов постепенно загуби статута си на титуляр.

Миналото лято Миланов беше близо до завръщане в България, но трансферът не се осъществи и играчът удължи договора си за още един сезон, с опция за още един. Според gsp.ro обаче, опцията няма да бъде активирана от Динамо, така че халфът ще напусне клуба след изтичане на настоящото споразумение.

Именно след пристигането си в Букурещ роденият в град Левски футболист се завърна и в националния отбор на България, като при Илиан Илиев дори носеше капитанската лента в някои мачове.

Румънският спортен сайт подчертава, че Миланов не е единственият футболист в отбора, чийто договор изтича на 1 юли 2026 година. Кенеди Боатенг, Еди Гнахоре, Жордан Икоко и Валентин Цику са в същото положение и най-вероятно също ще съблекат „червената“ фланелка след края на сезона.

Халфът навърши 34 години на 19-и февруари, но няма намерение да приключва кариерата си, още повече интерес към него от други румънски отбори не липсва. На стадион „Стефан чел Маре“ Миланов има общо 83 мача, в които е вкарал 3 гола и е подал 10 асистенции. А освен за този клуб, той е играл за Литекс Ловеч, ЦСКА Москва, Грасхопърс Цюрих, МОЛ Види (Унгария), Левски София и Ал-Дафра (ОАЕ).

