Нидерландия уреди контрола с Алжир преди Мондиал 2026

За "лалетата" това ще бъде последна проверка преди старта на световното първенство в Северна Америка.

Снимка: БТА
Слушай новината

Националният отбор на Нидерландия по футбол ще изиграе приятелски мач преди Световното първенство срещу Алжир в Ротердам, съобщиха от футболната асоциация на страната.

Контролата ще се състои на 3 юни ще бъде последен двубой за "лалетата" преди те да отпътуват за САЩ, където се очаква да изиграят още една среща преди първия си сблъсък от група F с Япония в Далас на 14 юни.

Алжир е в група J на ​​Световното първенство заедно с Аржентина, Австрия и Йордания. Нидерландия има друга северноафриканска страна Тунис в своята група, а двата тима ще се срещнат в Канзас Сити на 25 юни.

"Оранжевите" ще изиграят два приятелски мача този месец - срещу Норвегия в Амстердам и срещу Еквадор в Айндховен, пише агенция Ройтерс.

