Кауа Сантос извън редиците на Айнтрахт за няколко седмици

Вратарят на Айнтрахт Франкфурт Кауа Сантос ще отсъства „няколко седмици“ поради контузия на коляното, съобщиха от клуба от Бундеслигата в изявление.

Сантос получи травмата по време на мача от първенството в неделя срещу Фрайбург. Той трябваше да напусне терена и беше заменен от Михаел Цетерер.

Айнтрахт Франкфурт спечели двубоя с 2:0.

Цетерер подписа с клуба през лятото от Вердер Бремен, след като дългогодишният вратар на отбора Кевин Трап премина във френския Париж ФК.