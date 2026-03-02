Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран

Ливанското правителство обяви "военните действия на Хизбула" за незаконни. Ролята на близката до Иран групировка вече е ограничена само до политическата сфера. Ливанският премиер Науаф Салам нареди военните сили в страната да предотвратят всички планирани атаки от ливанска територия. Решението беше взето часове след като Израел отговори на атаките на свързаната с Иран групировка, като нанесе удари по Бейрут.

Малко повече от година между Хизбула и Израел имаше примирие. През изминалата нощ обаче то беше прекратено. С ракетна атака срещу израелската територия шиитската групировка демонстрира подкрепата си за Иран, отваряйки втори фронт за Израел и разширявайки регионалния конфликт.

Израел Кац, министър на отбраната на Израел: "Ще ударим Хизбула силно, а Наим Касем, лидерът на терористичната организация Хизбула, ще открие, че всеки, който следва пътя на Хаменей, свършва като Хаменей: в дълбините на ада."

Хизбула не се намеси по време на 12-дневната война срещу Иран миналата година, вероятно защото целта тогава не беше свалянето на режима в Иран. Според военни анализатори сега шиитската групировка е под натиск да покаже на Техеран, че финансовата му инвестиция в нея си заслужава.

Хизбула е създадена през 80-те години с подкрепата на Иран и е финансирана от Ислямската република. Другият основен източник на доходи за групировката беше наркотрафикът през Сирия. С падането на режима на Асад обаче финансирането оттам стана несигурно.

Освен политическа и военна структура, Хизбула има и болници, училища, медии и банка. Според източници на "Файненшъл таймс" банката вече е принудена да плаща заплати и обезщетения със средствата на клиенти, защото не може да разчита на пари от Ислямската република.

Военно Израел сериозно отслаби Хизбула по време на конфликта от 2023 - 2024 година. Ликвидиран беше и лидера ѝ Хасан Насрала. Хиляди бойци бяха ранени, а десетки убити при внушителна атака с експлодиращи пейджъри.

Конфликтът тогава завърши с прекратяване на огъня, а за първи път от години ливанско правителство се ангажира да разоръжи подигравката. Кабинетът днес отново се дистанцира от Хизбула.

Науаф Салам, премиер на Ливан: "Ливанската държава потвърждава, че решението за война и мир е изключително в нейни ръце, което изисква незабавна забрана на всички охранителни и военни дейности на Хизбула, както и считането им за незаконни."

Изказването беше изтълкувано като промяна на статута на Хизбула от толерирано от някои ливанци съпротивително движение в незаконна въоръжена групировка.