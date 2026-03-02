БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция...
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от...
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Арсеналът на Иран: Промяна в ракетната доктрина на Техеран

Мартин Гицов
Всичко от автора
По света
Прекалибриране на иранската ракетна доктрина след 12-дневната война с Израел от миналата година, констатира анализ на "Файненшъл таймс". Вместо зрелищни масивни баражи, сега режимът в Техеран прилага целенасочена кампания за по-разредена противовъздушната отбрана.

На този етап срещу американските съюзници и бази в региона Иран използва приоритетно относително евтини и нискотехнологични ракети и дронове, като запазва най-съвременния си арсенал за по-късна фаза за конфликта.

По-целенасочени и постоянни ракетни залпове от Иран в сравнение с 12-дневната война с Израел, вижда анализ на "Файненшъл таймс". Мишените сега включват и редица граждански обекти, а не само американски бази. В действие са предимно нискотехнологични течногоривни ракети като "Емад" или "Шахаб-3".

Иранската страна е наясно, че американските и израелски прехващачи са много по-скъпи, а количественото им натрупване отнема години, посочва британски военен специалист. Затова на дневен ред са иранските дронове "Шахед-136", използвани и от Русия срещу Украйна. Друг извод е, че Иран е приел факта на неизбежните загуби на команден състав и вериги за контрол и е дал зелена светлина на редови офицери да стрелят по координати от предварително изготвени таблици.

Галип Далай, анализатор - Чатъм Хаус: "Очевидно вероятните сметки в Техеран са били, че страните от Персийския залив ще видят последиците от тези удари и следователно ще се ангажират с по-голямо лобиране пред Тръмп за край на войната".

Желанието на Техеран да пести муниции обаче се сблъсква с необходимостта да използва арсенала си преди да бъдат унижощени пусковите установки. Именно те, дори повече от самите ракети, са приоритетни цели на израелските удари. По време на 12-дневната война от миналата година Техеран е изстрелял повече от 500 ракети срещу Израел, 90% от тях са били прехванати, стотици други са били унищожени на земята, отчитат израелските военни.

Според тях Иран е възстановил запасите си и към началото на настоящия конфликт разполага с 2500 балистични ракети. Малко от тях са с най-съвременното оптично насочване с камери на борда и сензори за изображения. Други ракети на Иран от по-висок клас залагат по-малко на точността и повече на разрушителната мощ. Най-голямата от тях има бойна глава с тегло от два тона. Не е изключено сега Иран да е решил да "поеме удара" и да отговори решително след изтеглянето на американското военно присъствие в района, чието дълготрайно разполагане е твърде скъпо.

#Техеран

Кой ще бъде новият върховен лидер на Иран?
Кой ще бъде новият върховен лидер на Иран?
Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран
Кипър на прицел: ЕК предлага подкрепа след нощния удар Кипър на прицел: ЕК предлага подкрепа след нощния удар
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
Кризата в Близкия изток рязко повиши цената на петрола и златото Кризата в Близкия изток рязко повиши цената на петрола и златото
