Арсеналът на Иран: Промяна в ракетната доктрина на Техеран

Прекалибриране на иранската ракетна доктрина след 12-дневната война с Израел от миналата година, констатира анализ на "Файненшъл таймс". Вместо зрелищни масивни баражи, сега режимът в Техеран прилага целенасочена кампания за по-разредена противовъздушната отбрана.

На този етап срещу американските съюзници и бази в региона Иран използва приоритетно относително евтини и нискотехнологични ракети и дронове, като запазва най-съвременния си арсенал за по-късна фаза за конфликта.

По-целенасочени и постоянни ракетни залпове от Иран в сравнение с 12-дневната война с Израел, вижда анализ на "Файненшъл таймс". Мишените сега включват и редица граждански обекти, а не само американски бази. В действие са предимно нискотехнологични течногоривни ракети като "Емад" или "Шахаб-3".

Иранската страна е наясно, че американските и израелски прехващачи са много по-скъпи, а количественото им натрупване отнема години, посочва британски военен специалист. Затова на дневен ред са иранските дронове "Шахед-136", използвани и от Русия срещу Украйна. Друг извод е, че Иран е приел факта на неизбежните загуби на команден състав и вериги за контрол и е дал зелена светлина на редови офицери да стрелят по координати от предварително изготвени таблици.

Галип Далай, анализатор - Чатъм Хаус: "Очевидно вероятните сметки в Техеран са били, че страните от Персийския залив ще видят последиците от тези удари и следователно ще се ангажират с по-голямо лобиране пред Тръмп за край на войната".

Желанието на Техеран да пести муниции обаче се сблъсква с необходимостта да използва арсенала си преди да бъдат унижощени пусковите установки. Именно те, дори повече от самите ракети, са приоритетни цели на израелските удари. По време на 12-дневната война от миналата година Техеран е изстрелял повече от 500 ракети срещу Израел, 90% от тях са били прехванати, стотици други са били унищожени на земята, отчитат израелските военни.

Според тях Иран е възстановил запасите си и към началото на настоящия конфликт разполага с 2500 балистични ракети. Малко от тях са с най-съвременното оптично насочване с камери на борда и сензори за изображения. Други ракети на Иран от по-висок клас залагат по-малко на точността и повече на разрушителната мощ. Най-голямата от тях има бойна глава с тегло от два тона. Не е изключено сега Иран да е решил да "поеме удара" и да отговори решително след изтеглянето на американското военно присъствие в района, чието дълготрайно разполагане е твърде скъпо.