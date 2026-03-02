БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България може да загуби 3,26 млрд. евро по програмата SAFE за модернизация на армията

Липсата на редовен кабинет и бюджет застрашава 9 отбранителни проекта и плащанията за втората ескадрила F-16 и бойните машини "Страйкър"

България може да загуби 3,26 млрд. евро от европейската отбранителна инициатива SAFE за 9 модернизационни проекта на Българската армия поради липса на редовно правителство и редовен бюджет. Това заяви за "По света и у нас" служебният министър на отбраната Атанас Запрянов преди дни. Не са осигурени и средства за втората ескадрила F-16 и бойните машини на пехотата "Страйкър".

На 10 февруари Брюксел одобри 3,2 млрд. евро по програмата SAFE, с които ще бъдат финансирани 9 отбранителни проекта, сред които дронове, нов калибър гаубици, 3D радари, нови системи за стволнa и реактивна артилерия. За да стартира финансирането и да получим 15% аванс, до края на март правителството трябва да одобри две заемни споразумения с Брюксел. Служебният кабинет обаче няма право да сключва такива договори. Военният министър вижда само едно решение.

Атанас Запрянов, служебен министър на отбраната (28 февруари 2026 г.): "Ние ще подготвим решение на Министерския съвет и ще внесем в Народното събрание предложение в удължаването на удължителния бюджет да се включи клауза, с която да се разреши заемни споразумения да се сключат по SAFE с последваща, разбира се, ратификация, която ще развърже процеса. Вече имайки разрешение от парламента, проектните екипи по деветте проекта ще започнат да работят със страните. Служебният кабинет няма да има технологично време да договори проектите."

Още в края на миналата седмица стана ясно, че парламентарните групи не са единодушни в готовността си да дадат подкрепа.

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", ПП-ДБ: "Армията ни е приоритет и, както видяхте, доста смел ход на служебния премиер беше да остави текущия министър на отбраната. Доколкото разбирам, една от причините е точно да има приемственост и по механизма SAFE да усвоим средствата, да могат всички проекти да продължат да вървят и най-важното – да няма никакви сътресения в армията, нещо изключително важно."

Атанас Атанасов, "БСП - Обединена левица": "За липсата на бюджет ние алармираме още от миналата година и изразихме своите притеснения, че влизаме в новата година, че влизаме в еврозоната без бюджет. Това се отразява на всички плащания, но преди да помислим за модернизация на армията, трябва да помислим за всички уязвими групи на нашето общество – за пенсионерите, за младите майки."

Заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов увери, че дипломатическото ведомство ще положи всички усилия, за да спаси средствата по европейската отбранителна програма SAFE.

Велизар Шаламанов, зам.-министър на външните работи (27 февруари 2026 г.): "Тези процеси са дългосрочни и всяко прекъсване води не само до намаляване на отбранителните способности, но и до финансови затруднения в развитието. Така че съм оптимист и каквото е възможно от страна на Министерството на външните работи, ние сме ангажирани, в лицето на министър Нейнски, да подкрепим, включително и работата по проектите, свързани с програмата SAFE на ЕС."

Оказва се, че липсата на редовен бюджет заплашва плащанията по два основни текущи проекта.

Атанас Запрянов, служебен министър на отбраната: "Това са договорът за F-16 и за "Страйкър"-ите. В бюджета, който не беше приет и беше отхвърлен, ние бяхме заложили няколкостотин милиона долара за плащане на вторите осем самолета и около 200 млн. долара за Страйкърите."

Единственият начин да бъдат спасени тези проекти е средствата да бъдат заложени от новия кабинет в Бюджет 2026 и гласувани от следващия парламент.

