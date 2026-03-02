Румен Христов, ГЕРБ-СДС: Христов: Никой не е обсъждал участие на България във военни действия

"Никога, по никакъв повод и никой не е обсъждал евентуално участие от страна България в тези действия. Така че трябва да бъдем спокойни. Да не се притесняват българските граждани." Това заяви в предаването "Още от деня" председателят на СДС и зам.-председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Румен Христов по повод ескалацията в Близкия изток и рисковете за сигурността.

Той подкрепи идеята за дебат в парламента и изслушване на отговорните министри.

"Въпросът е, че от изпълнителната власт не идват на изслушване и на такива дискусии по отношение на много въпроси. Предполагам, че и сега ще има опит за неявяване в парламента", заяви той.

Христов подчерта, че се работи по изтеглянето на българските граждани от региона и няма основание за паника.

Коментира, че светът няма нужда от нова ядрена държава.

"Демократичният свят, изобщо целият свят, ако питате мен, няма нужда от нова ядрена държава", заяви той.

Според него ще бъде направено всичко възможно програмата да бъде спряна, тъй като "тя е в основата на всичко".

Христов определи като коректно поведение решението на Румен Радев да влезе пряко в политическата надпревара, но предупреди, че подреждането на листите ще бъде ключово и може да предизвика вътрешни и обществени реакции.

На въпрос за потенциално сътрудничество между ГЕРБ и проекта на Радев, Христов очерта теми за допир:

"Има теми, по които ние можем да работим заедно. Това е ориентацията на България без никакви съмнения – ако той продължи курса, който България избра преди години, т.е. евроатлантическата ни ориентация."

Той посочи още общи позиции като противопоставяне на увеличаването на данъците и разбирането, че "социалната държава може да бъде само богата държава", което според него изисква ръст на БВП и доходите.