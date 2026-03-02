Щети за милион в Русенско заради прелялата река Студена

5000 декара със слънчоглед и ечемик са под вода в землището на русенското село Караманово, след като река Студена преля заради обилните валежи. Щетите са за половин милион евро, изчисляват стопаните и обвиняват институциите, че въпреки сигналите им, речното корито не е почиствано от 20 години.

Кал, тиня и отчаяние - така изглежда село Караманово, след като река Студена излезе от коритото си и превърна обработваемите земи в блата.

"При всяка капка дъжд - страх." "Сега и ечемикът ми е под вода, ето то се вижда тук реката как прелива."

Освен земеделските площи само за няколко часа реката е потопила и складовете със зърно. Трудът на стопаните е напълно унищожен.

Емил Блажев, земеделец: "Щетите вече съм спрял да ги изчислявам с годините, 100 лева на декар,сеитба, обработка, огромни са щетите."

Според местните земеделци пораженията можеха да се избегнат, ако отговорните институции бяха чули

предупрежденията им.

Георги Георгиев, земеделец: "Река Студена от много години е обрасла в треви, в дървета, в шубраци навсякъде." Шефкъ Алиев, земеделец: "Трябва да се изчисти реката, новоднено е , едва се минава с колите по пътя, хората закъсват. Пари вземат, за какво ги вземат тея пари, става зян за земеделието."

Въпреки че е дълга само 45 километра, прелее ли река Студена помита всичко по пътя си, а кметството в село Караманово няма нито правомощията, нито ресурса да се справи с бедствието.

Бисер Блажев, кмет на с. Караманово: "Нямаме и лопати, че да имаме камо ли багер. Трябва да се мине цялата река да се направи по-дълбока, както е било на времето и да се укрепят и дигите." Борислав Билчев, секретар в кметството: "Обаче нямаме организация между институциите, няма съдействие,

не си оказват, не знам. Иначе финансово не вярвам да струва кой знае колко. Даже, ако трябва, ние ще дадем два тона нафта."

Преди седмица междуведомствена комисия е направила обследване на критичната зона, включително с дрон. Открита е пробойна в една от дигите. През следващите дни ще бъде направен повторен оглед.

Орлин Пенков, областен управител - Русе: "Паралелно на това, аз като областен управител ще сигнализирам максимално бързо Министерството на земеделието и храните да активизират доста по-активно "Напоителни системи", които пряко отговарят за състоянието на тази корекция на реката, и ще поискам съдействие от институцията, която отговаря за бедствие и аварии на национално ниво."

Въпреки пораженията земеделците никога не са получавали обезщетения за земите, които обработват под аренда, затова са се отказали да ги застраховат.