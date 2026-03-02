Започна подмяната на знамената по основните столични булеварди

Столичната община стартира поетапната подмяна на знамена по ключовите пътни артерии, с което градът се подготвя за посрещането на Националния празник – 3 март и Деня на българската азбука, просвета и култура – 24 май, съобщават от общината.

В рамките на кампанията ще бъдат подменени общо 2800 знамена на България, на София и на Европейския съюз, разположени по булевардите "Цариградско шосе", "Ботевградско шосе", "Брюксел", "България", "Ломско шосе", "Александър Малинов", "Цар Борис Трети", както и по ул. "Искърско дефиле" в район Нови Искър.

Вече са подменени и знамената на емблематичните пилони пред Националния дворец на културата (НДК). За разлика от досегашната практика през последните десетилетия, при която флаговете там се издигаха само при специални поводи, от тази година те ще останат вдигнати постоянно.

Инициативата е част от утвърдената от кмета Васил Терзиев и неговата администрация практика символите на държавността и града да се подменят регулярно два пъти в годината. Първото обновяване се извършва през пролетта, а второто – през есента, в навечерието на Деня на София – 17 септември.

"Подменяме 2800 знамена на България, София и Европейския съюз по основните столични булеварди. Освен че подготвяме града за 3 март и за 24 май – дни, които ни напомнят за свободата и за силата на знанието, вярвам, че градът личи и по начина, по който пази символите си", коментира кметът на София Васил Терзиев.

Монтажните дейности продължават и в момента до пълното обновяване на всички предвидени локации.