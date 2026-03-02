БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Напрежение във Велико Търново, след като една от производствените линии на завода за дървесина заработи отново

от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Снимка: БТА/Архив
Отново напрежение във Велико Търново около голямото дървопреработвателно предприятие, за което се твърди, че е основен замърсител на въздуха. Над 50 сигнала за миризми и задимяване са постъпили в регионалната екологична инспекция, след като през миналата седмица заводът възобнови производството си на МДФ плоскости. През януари РИОСВ пломбира линията за ПДЧ, а заводът спря работа, тъй като нямаше суровина за останалата част от производството си.

Само за два дни, след като линията за производство на МДФ на завода за дървесина заработи в регионалната екологична инспекция във Велико Търново са постъпили десетки сигнали за миризми и задимяване.

инж. Ваня Дикова – гл. експерт и и.д. директор "Контрол на околната среда" в РИОСВ – Велико Търново: "През двата дни са извършени обходи в различни части на град Велико Търново, от които са подадени сигнали за наличието на характерната миризма. Има установено такова разпространение на миризми. Въз основа на направените констатации предстои да бъдат наложени актове за установяване на административно нарушение."

От предприятието казват, че са подложени на безпрецедентен политически натиск.

Божил Райнов – еколог в дървопреработвателното предприятие: "Пет години всичко е работило нормално, не е имало никакви изменения ниво в технологията, нито в производствените съоръжения. Всички пречиствателни съоръжения са работили нормално и не е имало превишение на нормите. За нас това е политическа атака, която цели уронване на престижа на фирмата."

От Община Велико Търново призоваха за законодателни промени спрямо нормите за миризми.

Зорница Кънчева – гл. експерт в отдел "Екология, чистота и озеленяване" в Община Велико Търново: "Да, те са прави – нямат превишения на нормите, но проблемът е в нормите, че са доста завишени. Настоявахме включително за промяна на законодателството в тази област."

От Министерството на околната среда и водите заявиха, че следят експертната работа на контролните органи във Велико Търново и подчертаха, че проблемът с миризмите в България е комплексен и все още няма нормативна уредба, като в момента работата по създаването на такава е възстановена.

Вижте още в прякото включване на Мирела Дончева

#завод за дървопреработка #Кроношпан #Велико Търново

