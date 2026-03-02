БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българка в Израел: Живеем непрекъснато в напрежение, държавата е блокирана

В последните дни живеем в близост до скривалищата. Нищо не работи, освен хранителните магазини и аптеките. Това разказа в "Денят започва" Рина Бакалов, който живее в Тел Авив. Тя определи изминалата нощ, в която Хизбула атакува Израел, като много тежка. Дори по време на включването си тя обясни, че се чува сирена

Рина Бакалов, българка от Израел: " Събудихме се от тътени, от шум, явно от ракети, които идваха и от север, и от Иран. И беше една много тежка нощ, много тежка. И Йерусалим вчера също беше ударен вечерта късно. Има ранени, само един има в по-тежко положение, средно тежко, но има девет човека ранени и в Йерусалим. И въобще става, знаете, когато лъвът умира, хапе най-много. Надяваме се да почне да приключва вече. Да бъде свален режима."

Много от децата живеят в бомбоубежищата, защото предупреждения има почти през час, допълни Бакалов. Така че в момента е блокирана държавата, но да се надяваме, че това е за добро, каза още Бакалов.

По повод българската общност в Израел, нашата сънародничка допълни, че със сигурност има хора, които желаят да напуснат Израел по различни причини. Със сигурност има много хора, които ги е страх и това не е ненормално. Но иначе като цяло държим връзка с българската общност тук. Говорим всеки ден с много хора. И слава Богу всички за сега са добре и се справят с положението, допълни тя. Очакванията са след падането на режима ситуацията в Близкия изток да се успокои

Рина Бакалов, българка от Израел: "Чуваме и тук от Израел са свързани с много ирански младежи и хора от Иран, които се молят да им помогнем да падне този режим. И се надявам всички да помагат, за да може и тези млади хора там, които вече са забравили какво е демокрация и какво е нормален живот, да живеят и те нормално. Нашите деца живеят постоянно във война. Аз имам внуци, внук на 2 години и половина, който казва да не излизаме още от бомбоубежището, защото е опасно. Това може ли да се живее по този начин? Това ли е? В 21 век сме. И не Израел е държавата, която търси война. Израел е държавата, която търси спокойствие. Държава на технологии, на култура, на толкова много неща, които отдава. И в същото време ние живеем в един ужас и един страх непрекъснато. За децата си, не за нас"

Вижте още от разказа на нашата сънародничка от Израел Рина Бакалов

