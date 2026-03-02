БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българите са обединен от традициите, историята и езика, сочи проучване на "Тренд", посветено на националната идентичност и култура

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
За близо 60% от анкетираните българската култура е застрашена в известна степен

българите обединен традициите историята езика сочи проучване тренд посветено националната идентичност култура
Снимка: социологическа агенция "Тренд"
Българите са обединени от традициите - 71%, историята - 69 на сто и българският език - 57%, сочи проуване на социологическа агенция "Тренд", посветено на националната идентичност и култура.

Проучването е по поръчка на „24 часа“ и е реализирано в периода между 12 и 18 януари 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1001 души на възраст 18+.

Фолклорът е обединяващ фактор за 33%, а православното християнство - за 18 на сто от запитаните.

По въпроса дали българската идентичност и култура са застрашени, мнозинството от анкетираните възприемат известна степен на застрашеност - 60%, като 42 на сто отговарят, че българската култура е по-скоро застрашена, а 18% - че тя е силно застрашена.

Две трети от българите посочват, че се чувстват свързани с българската култура по време на национални празници. Мнозинство от българите също посочват, че се чувстват най-близко до своята култура в семейството - 54%, както и в музиката, танците и фолклора - 50 на сто, сочат данните на "Тренд".

Повечето българи прогнозират, че след 20 години българската култура ще се запази под някаква форма. 15% смятат, че тя ще бъде запазена и развита. 37% са на мнение, че тя ще се адаптира към нови форми, но ще остане разпознаваема. От друга страна, 19% прогнозират, че българската култура ще се загуби под влиянието на глобализацията, а 15% че тя ще оцелее само в малки общности.

На въпроса „Вие лично като какъв се самоопределяте?“ 83% от интервюираните лица отговарят „българин“, докато значително по-малки дялове се определят като „европеец“ - 9 на сто, „балканец“ - 4% или „гражданин на света“ - 3 на сто. Данните очертават ясно доминиране на националната идентичност като основна принадлежност.

Когато трябва да посочат с кое се чувстват най-свързани, 47% избират България, 30 на сто - своя град или село, 12% - своя регион, а 7 на сто - Европа. Местната идентичност е отчетливо по-изразена сред хората в по-малките населени места, допълват социолозите.

#национална идентичност #проучване "Тренд" #3 март #език #фолклор #традиции #култура

