Вторият удължителен закон за бюджета влиза за обсъждане в парламента

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Очаква се тази седмица вторият удължителен закон за бюджета да влезе за обсъждане в парламента. Първо финансовата рамка ще се разгледа от бюджетната комисия в Народното Събрание, а след това предстои и гласуване от депутатите в пленарната зала.

В средата на миналата седмица служебният кабинет прие законопроекта и го внесе в Народното събрание. Новият удължителен закон за бюджета ще важи до приемането на редовния бюджет за 2026 г. Целта е да се гарантира, че няма да се прекъсва работата на държавата.

#удължителен закон за бюджета # Народно събрание #разглеждане #бюджетна комисия

