ИЗВЕСТИЯ

Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
Чете се за: 01:50 мин.
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:42 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

Сериозни разлики в богатството в Европа за 2024 г.

от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 02:42 мин.
Икономика
Хората в Западна и Северна Европа имат по-високо средно богатство, докато в Източна Европа то е значително по-ниско

сериозни разлики богатството европа 2024
Снимка: илюстративна
Сериозни разлики в богатството в Европа за 2024 г. показва Световния доклад за богатството за 2025 г. на UBS и допълнителни данни, предоставени на Euronews.

Богатството на възрастен човек показва силно разделение между по-богатите и по-бедните държави.

Нетното богатство или „богатство“ представлява общата стойност на това, което едно домакинство притежава, минус това, което дължи. То включва финансови активи и реални активи, главно жилища, като след това се изваждат дълговете. По този показател в дъното на класацията с 29 923 евро е Турция, а на първо място с 634 584 евро е Швейцария.

В рамките на ЕС разликата е малко по-малка, но все още значителна. Средното богатство на възрастен човек е от 44 568 евро в Румъния до 523 591 евро в Люксембург.

Обединеното кралство е най-богато сред петте най-големи европейски икономики, докато Италия има най-ниското средно богатство сред тях - 198 321 евро.

Повече от една трета от държавите имат средно богатство на възрастен под 100 000 евро.

Дори когато вместо нетно богатство като критерий се приеме така нареченото "медианно богатство" разликите остават сериозни. Медианата е точно средната стойност в разпределението на богатството сред населението, уточняват от UBS.

Данни показват ясно разликите в богатството в Европа. Хората в Западна и Северна Европа имат по-високо средно богатство. В Източна Европа богатството е значително по-ниско. Финансови центрове като Швейцария и Люксембург водят класацията. Северните страни също се представят добре, но не еднакво. Финландия е по-близо до средата на таблицата. Разликата между най-богатата и най-бедната държава е над 20 пъти в Европа. В рамките на ЕС разликата е над 10 пъти.

Общата разлика при медианното богатство е по-малка в повечето държави. Въпреки това при най-високите и най-ниските стойности това не е така. Разликата е над 45 пъти в Европа и над 15 пъти в ЕС.

#богатство #класация #Европа #Европейски съюз #новини в Метрото

Служебният финансов министър ще внесе до дни в МС втори удължителен закон на Бюджет 2025
Служебният финансов министър ще внесе до дни в МС втори удължителен закон на Бюджет 2025
Какво не знаем за здравното застраховане? Какво не знаем за здравното застраховане?
Чете се за: 02:02 мин.
Симеон Дянков: Не е работа на служебния кабинет да пренаписва бюджета Симеон Дянков: Не е работа на служебния кабинет да пренаписва бюджета
Чете се за: 04:15 мин.
4,8 млрд. лева все още са в обращение 4,8 млрд. лева все още са в обращение
Чете се за: 02:45 мин.
БНБ: 84,5% от левовете вече са изтеглени от обращение БНБ: 84,5% от левовете вече са изтеглени от обращение
Чете се за: 01:27 мин.
Втората пенсия: Къде отиват парите и как се управляват инвестициите? Втората пенсия: Къде отиват парите и как се управляват инвестициите?
Чете се за: 01:22 мин.

НА ЖИВО: Депутатите изслушват служебния вътрешен министър Емил Дечев по случая "Петрохан"
НА ЖИВО: Депутатите изслушват служебния вътрешен министър Емил...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето върху промените в Изборния кодекс Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето върху промените в Изборния кодекс
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за бюджета Министерският съвет прие промени в удължителния закон за бюджета
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Тръмп за "Състоянието на Съюза": Двучасовата реч на...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
С разрешително или с виза: Въвеждат нови правила за влизане във...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров по...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
