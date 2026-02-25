Сериозни разлики в богатството в Европа за 2024 г. показва Световния доклад за богатството за 2025 г. на UBS и допълнителни данни, предоставени на Euronews.

Богатството на възрастен човек показва силно разделение между по-богатите и по-бедните държави.

Нетното богатство или „богатство“ представлява общата стойност на това, което едно домакинство притежава, минус това, което дължи. То включва финансови активи и реални активи, главно жилища, като след това се изваждат дълговете. По този показател в дъното на класацията с 29 923 евро е Турция, а на първо място с 634 584 евро е Швейцария.

В рамките на ЕС разликата е малко по-малка, но все още значителна. Средното богатство на възрастен човек е от 44 568 евро в Румъния до 523 591 евро в Люксембург.

Обединеното кралство е най-богато сред петте най-големи европейски икономики, докато Италия има най-ниското средно богатство сред тях - 198 321 евро.

Повече от една трета от държавите имат средно богатство на възрастен под 100 000 евро.

Дори когато вместо нетно богатство като критерий се приеме така нареченото "медианно богатство" разликите остават сериозни. Медианата е точно средната стойност в разпределението на богатството сред населението, уточняват от UBS.

Данни показват ясно разликите в богатството в Европа. Хората в Западна и Северна Европа имат по-високо средно богатство. В Източна Европа богатството е значително по-ниско. Финансови центрове като Швейцария и Люксембург водят класацията. Северните страни също се представят добре, но не еднакво. Финландия е по-близо до средата на таблицата. Разликата между най-богатата и най-бедната държава е над 20 пъти в Европа. В рамките на ЕС разликата е над 10 пъти.

Общата разлика при медианното богатство е по-малка в повечето държави. Въпреки това при най-високите и най-ниските стойности това не е така. Разликата е над 45 пъти в Европа и над 15 пъти в ЕС.