Иран - "Не искаме примирие", Тръмп - "Ние сме най-силната държава в света"

Иран поднови атаките срещу държавите в Персийския залив, а цените на петрола скочиха с над 5% от вчера. Ракети и дронове бяха изстреляни срещу района около американското посолство в Багдад. Продължават и иранските атаки срещу Израел - сигнал, че Ислямската република все още има капацитета да извършва удари с голям обсег, въпреки продължаващите вече трета седмица бомбардировки от страна на САЩ и Израел. Иран отрече информация на американското издание "Аксиос", че е в контакт с американците в търсене на примирие. Продължават и ударите от страна на Израел. Израелските военни съобщиха, че са убили командващия на иранските милиции "Басидж". Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност Али Лариджани също е бил обект на атака, съобщават израелски медии. Няма коментар от Техеран.

Среднощни експлозии и кълба от дим имаше в центъра на иракската столица Багдад. Ударите с ракети и поне пет дрона са били насочени срещу сградата на американското посолство в силно охраняваната зелена зона.

Според представители на иракските служби за сигурност, това е най-мощната атака досега от началото на конфликта в Близкия изток. Четирима души са загинали при удари. Отломки от прехваната ракета убиха един човек в столицата на Обединените арабски емирства - Абу Даби. Танкер в пристанището на Фуджейра, в Оманския залив, е бил ударен от снаряд с неясен произход. Пожарът наложи спиране на товаренето на петрол. Експлозии отекнаха и в столицата на Катар - Доха.

Американският президент Доналд Тръмп каза снощи, че никой не е очаквал Техеран да атакува съседите си. По думите му американците са били "шокирани". На фона на ескалацията на конфликта в района на целия Близък изток, Тръмп се възмути от липсата на ентусиазъм у съюзниците на Съединените щати да откликнат на призива му за обща мисия, която да обезопаси корабоплаването през блокирания Ормузки проток. Германия, Великобритания, Италия и Испания вече отказаха.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Нямаме нужда от никого. Ние сме най-силната държава в света. Имаме най-силната армия в света. Не се нуждаем от тях. Но ми е интересно. Понякога го правя, не защото се нуждаем от тях, а просто, за да видя как ще реагират. Защото от години вече казвам, че ако ни потрябват някой път, те няма да се отзоват."

Според ръководителя на Международната морска организация международен ескорт на танкери през Ормузкия проток "не е устойчиво или дългосрочно решение". Техеран отрече информация в американското издание "Аксиос", че през последните няколко дни е подновил директната си комуникация с Вашингтон.

Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Позволете ми да повторя, че Иран не е дал сигнал за примирие, нито е поискал такова... Не искаме примирие, не защото се стремим да продължим войната. А защото този път войната трябва да приключи по начин, който да не позволи на враговете ни дори да си помислят да повторят атаките. Вярвам, че научиха важен урок и осъзнават с каква държава се сблъскват."

На фона на нестихващия конфликт, фючърсите на петрола сорт "Брент" се задържат трайно на цени около 104 долара за барел.