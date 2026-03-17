ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Посолството на САЩ в Багдад беше подложено на вълна от атаки с дронове и ракети

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Посолството на САЩ в Багдад беше подложено на вълна от атаки с дронове и ракети
Посолството на САЩ в иракската столица Багдад беше подложено на вълна от атаки с дронове и ракети.

Свидетели съобщават, че са чули мощна експлозия рано тази сутрин. Според представители на иракските служби за сигурност, инцидентът е най-мащабната атака досега от началото на конфликта в Близкия изток. При ударите са били използвани най-малко 5 дрона. Не се съобщава за пострадали хора. Подкрепяни от Техеран милиции нанасят удари срещу американски обекти в Ирак в отговор на атаките на САЩ и Израел срещу Иран.

Обединените арабски емирства също съобщават за атака с ракети и дронове. Експлозия отекна и в Катар. Танкер в Оманския залив е бил ударен от снаряд с неясен произход.

Централното командване на Съединените щати съобщи, че досега в конфликта в Близкия Изток са били ранени около 200 американски военнослужещи.

Водещи новини

Изтича крайният срок за регистрация на листи за изборите на 19 април
Изтича крайният срок за регистрация на листи за изборите на 19 април
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да обезопасят Ормузкия проток Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да обезопасят Ормузкия проток
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Посолството на САЩ в Багдад беше подложено на вълна от атаки с дронове и ракети Посолството на САЩ в Багдад беше подложено на вълна от атаки с дронове и ракети
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за превишена скорост и минаване на червено Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за превишена скорост и минаване на червено
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
В бюджетна комисия гласуват за второ четене удължителния закон за...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
В социалната комисия обсъждат регламентирането на великденските и...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
В България всеки може да сложи филър, няма контрол, каза...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Канада, Германия, Франция, Италия и Великобритания заявиха, че...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
