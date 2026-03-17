Посолството на САЩ в Багдад беше подложено на вълна от атаки с дронове и ракети

Посолството на САЩ в иракската столица Багдад беше подложено на вълна от атаки с дронове и ракети.



Свидетели съобщават, че са чули мощна експлозия рано тази сутрин. Според представители на иракските служби за сигурност, инцидентът е най-мащабната атака досега от началото на конфликта в Близкия изток. При ударите са били използвани най-малко 5 дрона. Не се съобщава за пострадали хора. Подкрепяни от Техеран милиции нанасят удари срещу американски обекти в Ирак в отговор на атаките на САЩ и Израел срещу Иран.

Обединените арабски емирства също съобщават за атака с ракети и дронове. Експлозия отекна и в Катар. Танкер в Оманския залив е бил ударен от снаряд с неясен произход.

Централното командване на Съединените щати съобщи, че досега в конфликта в Близкия Изток са били ранени около 200 американски военнослужещи.