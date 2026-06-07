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Полицията с нова акция в Благоевград, под лупа са заведения, автомобили и рискови лица

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Николова
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Мащабна полицейска акция се проведе за втори път в рамките на седмица в Благоевград. В операцията участваха служители, както от охранителна така и от криминална полиция.

Проверени са заведения, търговски обекти, моторни превозни средства и лица от криминалния контингент. Засилен контрол е осъществен по входно-изходните артерии на града и в жилищните квартали.

Особено внимание е било насочено към нощните заведения. Проверки са извършени сред посетители, персонал и охранители. По неофициална информация част от охранителите в нощни заведения са били проверявани за евентуални връзки с незаконна дейност, включително разпространение на наркотични вещества.

Към момента от МВР няма официална информация за броя на проведените лица, съставени актове или задържани. Очаква се подобни специализирани операции да има и през следващите дни като част от мерките за противодействие на престъпността и поддържане на обществения ред в региона.

#Благоевград #акция

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