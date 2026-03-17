ЕС ще финансира възстановяването на петролопровода “Дружба”

Десислава Апостолова
Чете се за: 01:37 мин.

Снимка: БТА
ЕС предложи на Украйна техническа подкрепа и финансиране за възстановяването на петролопровода “Дружба”. Ha 27 януари руски удари повредиха петролопровода и доведоха до прекъсване на доставките на суров петрол за Унгария и Словакия.

Унгарският премиер - Виктор Орбан, обвини Украйна, че съзнателно бави възстановяването на петролопровода и блокира приемането на 20-ия пакет от санкции срещу Русия и заема от 90 милиарда евро за Киев, който европейските лидери одобриха в края на миналата година. Темата доминира и кампанията в Унгария преди изборите на 12 април, на които се очаква управляващата партия Фидес да загуби от опозиционната Тиса.

В опит да променят позицията на Унгария за заема и санкциите, председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия - Антонио Коща и Урсула фон дер Лайен, преводоха разговори с двете държави и Украйна и предложиха ЕС да подпомогне и финансира възстановяването на петролопровода. Украйна прие предложението. Според Коща и Фон дер Лайен европейските експерти са незабавно на разположение.

Двамата председатели съобщиха, че работят и за намирането на алтернативни маршрути за транзит на неруски суров петрол към страните от Централна и Източна Европа.

#председател на Европейската комисия #председател на Европейския съвет # Антонио Коща #Урсула фон дер Лайен # петролопровода "Дружба" #Украйна #Европейски съюз #Унгария #Словакия

ТОП 24

Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
1
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Тръмп отново предизвиква НАТО, може ли морската коалиция да охранява Ормузкия проток?
2
Тръмп отново предизвиква НАТО, може ли морската коалиция да...
Застудяване и валежи в близките дни
3
Застудяване и валежи в близките дни
Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да използват румънски бази за операции в Близкия изток
4
Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да...
Посещението на Тръмп в Китай може да бъде отложено заради войната в Близкия изток
5
Посещението на Тръмп в Китай може да бъде отложено заради войната в...
Външните министри от ЕС обсъждат как да остане отворен Ормузкия проток
6
Външните министри от ЕС обсъждат как да остане отворен Ормузкия проток

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
2
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
3
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
4
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
6
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април

Още от: Европа

Иран - "Не искаме примирие", Тръмп - "Ние сме най-силната държава в света"
Иран - "Не искаме примирие", Тръмп - "Ние сме най-силната държава в света"
Володимир Зеленски е на посещение във Великобритания Володимир Зеленски е на посещение във Великобритания
Чете се за: 00:47 мин.
Шон Пен предпочете Украйна пред Оскарите Шон Пен предпочете Украйна пред Оскарите
Чете се за: 01:02 мин.
Министър Нейнски: Към България не е отправено искане за участие в гарантирането на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток Министър Нейнски: Към България не е отправено искане за участие в гарантирането на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток
Чете се за: 03:10 мин.
Тръмп отново предизвиква НАТО, може ли морската коалиция да охранява Ормузкия проток? Тръмп отново предизвиква НАТО, може ли морската коалиция да охранява Ормузкия проток?
5420
Чете се за: 04:35 мин.
Външните министри от ЕС обсъждат как да остане отворен Ормузкия проток Външните министри от ЕС обсъждат как да остане отворен Ормузкия проток
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Убит е Али Лариджани, наричан "силният човек в Техеран", съобщи Израел
Убит е Али Лариджани, наричан "силният човек в Техеран",...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Последен ден за регистрация на листите: Партиите влизат в надпревара за вота на 19 април Последен ден за регистрация на листите: Партиите влизат в надпревара за вота на 19 април
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Иран - "Не искаме примирие", Тръмп - "Ние сме...
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за превишена...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
В България всеки може да сложи филър, няма контрол, каза...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
