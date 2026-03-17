ЕС ще финансира възстановяването на петролопровода “Дружба”

ЕС предложи на Украйна техническа подкрепа и финансиране за възстановяването на петролопровода “Дружба”. Ha 27 януари руски удари повредиха петролопровода и доведоха до прекъсване на доставките на суров петрол за Унгария и Словакия.

Унгарският премиер - Виктор Орбан, обвини Украйна, че съзнателно бави възстановяването на петролопровода и блокира приемането на 20-ия пакет от санкции срещу Русия и заема от 90 милиарда евро за Киев, който европейските лидери одобриха в края на миналата година. Темата доминира и кампанията в Унгария преди изборите на 12 април, на които се очаква управляващата партия Фидес да загуби от опозиционната Тиса.

В опит да променят позицията на Унгария за заема и санкциите, председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия - Антонио Коща и Урсула фон дер Лайен, преводоха разговори с двете държави и Украйна и предложиха ЕС да подпомогне и финансира възстановяването на петролопровода. Украйна прие предложението. Според Коща и Фон дер Лайен европейските експерти са незабавно на разположение.

Двамата председатели съобщиха, че работят и за намирането на алтернативни маршрути за транзит на неруски суров петрол към страните от Централна и Източна Европа.