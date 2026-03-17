Станислав Станков: За мен е успех, че се класирах за световното първенство

Станислав Станков ще дебютира на световно първенство в зала на 60 метра с препятствия. Дни преди шампионата Станков сподели пред БНТ, че е доволен от спечелената квота и участва с нетърпение състезанията.

„Наистина съм много щастлив. Радвам се изключително много, че ще участвам на такова голямо първенство. Това наистина е, как да го кажа, може би благодарност за моите усилия, които положих заедно с треньорите ми и всички мои близки, които постоянно са до мен през сезона“, коментира Станков.

„Наистина тренирахме доста, очаквахме доста силни резултати. Винаги през тренировъчния процес говорихме за световното, че искаме наистина да се класирам, да участвам, независимо там до къде ще стигна, конкуренцията е изключително голяма. Много добри състезатели ще участват, за мен е успех само, че ще стигна до там и ще се състезавам с най-добрите от цял свят“, добави атлетът.

Той увери, че се чувства отлично физически и психически след кратката почивка, която си е взел.

„Мога да кажа, че съм доста освободен психически и физически от тази кратка почивка. Не вярвам да ме върне много назад. Сега предстои да направим две-три много важни тренировки, които вярвам, че ще ме вкарат в състезателен процес отново. Силно се надявам, да се представя добре и ще удовлетворя очакванията на всички“, категоричен е Станков.

Той сподели и очакванията от своите колеги, които също ще представят България на предстоящия шампионат.

„Аз съм най-голям от всички наши участници. Имам доста опит зад гърба си, участвал съм още от младша възраст на такива големи първенства. Те също са доста опитни и те имат участие на европейски, на световни първенства. Не мисля, че се притесняват, доколкото мога им помагам за тази психика, която трябва да имат, да могат да мислят за своето бягане и да реализират целите си. Вярваме в тях. Сигурен съм, че ще се представят добре. Всички са добре изтренирани, направили са лагери, подготовката им е доста успешна, както резултатите от тук го показват. Само да са здрави и ще се представят изключително добре, според мен“, коментира атлетът, който е и световен шампион по риболов.

БНТ 3 ще изпъчи световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (20-22 март).