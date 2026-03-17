Христо Илиев: Отивам на световното първенство с амбицията за финал

Лекоатлетът Христо Илиев е обнадежден, че може да стигне до финал в спринта на 60 метра, на световното първенство по лека атлетика в зала.

БНТ 3 ще излъчи турнира от 20 до 22 март.

"Отивам на това световно първенство с амбицията за финал. Надявам се да се върнем от там здрави и удовлетворени от резултатите, които ще покажем", сподели той в интервю за БНТ.

На старта на 60 метра ще застане и Никола Караманолов.

"В негово лице виждам повече подкрепа. И двамата много здраво се трудим и работим. И двамата заслужаваме да сме там. Заминавам с 8-ми резултат. Конкуренцията е убийствена. Мисля, че ще успея да изляза със самочувствие. Ще успея да вляза в шамарите, както се казва и ще влезна на финал", допълни Илиев.

