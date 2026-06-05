Валери Божинов, Павел Колев, Стилиян Петров, Весела Лечева и Божидар Саръбоюков в „Арена спорт“

Тази неделя в „Арена спорт“ очаквайте:

Поглед към световното първенство по футбол с гостите в студиото – Валери Божинов и Павел Колев.

Пряко включване със Стилиян Петров ден след „Мача на надеждата“ в Бургас.

Специален гост – председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, която беше вписана в търговския регистър след дълга съдебна сага.

В студиото ще влезе и лекоатлетът Божидар Саръбоюков след триумфа си в скока на дължина на Диамантената лига в Рим.

Гледайте „Арена спорт“ всяка неделя от 12:30 часа по БНТ 1.