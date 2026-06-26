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Уилям Салиба: Искам да се изправям срещу най-добрите и да печеля дуелите си

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Спорт
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Защитникът на Франция подчерта значението на двубоя с Норвегия, който ще определи първото място в група „I“ на Мондиал 2026

Уилям Салиба: Искам да се изправям срещу най-добрите и да печеля дуелите си
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Защитникът на Франция Уилям Салиба заяви, че е горд от ролята си в националния отбор преди последния мач на „петлите“ от груповата фаза на Световното първенство. Французите се изправят срещу Норвегия в директна битка за първото място в група „I“.

Бранителят на Арсенал отбеляза, че настоящият Мондиал има специално значение за него, тъй като този път е сред основните фигури в състава на Дидие Дешан.

"Това е второто ми световно първенство, но ролята ми е различна в сравнение с първото. Тогава бях резерва и влязох само за около 30 минути, а сега започнах като титуляр. Това е най-престижният турнир във футбола и се гордея, че участвам за втори път“, коментира Салиба.

Централният защитник говори и за партньорството си в отбраната с Дайо Упамекано, като подчерта отличната атмосфера сред играчите в защитния вал на Франция.

"Удоволствие е да играя с Дайот, защото той е страхотен защитник. Всички се разбираме много добре и сме в постоянен контакт относно ролите и задачите си на терена“, каза още футболистът.

Салиба не скри и амбицията си да се доказва срещу най-силните нападатели в света.

"Когато си защитник, искаш да се справиш отлично с работата си и да се изправяш срещу най-добрите играчи. Вълнуващо е да играеш срещу такива футболисти и да печелиш персоналните си дуели. Това е част от предизвикателството“, заяви той.

Бранителят обърна внимание и на огромния потенциал на френския състав, който разполага с едни от най-класните офанзивни футболисти в световния футбол.

"Имаме най-добрите нападатели в света. Когато пред теб играят такива футболисти, е по-лесно да печелиш мачове. В отбора има много звезди и обичам да ги гледам как играят“, каза Салиба.

Защитникът подчерта, че носенето на националната фланелка остава най-голямата мотивация за него.

"Да играеш за страната си е огромно удовлетворение, а още повече да бъдеш титуляр. Ще се опитам да дам максимума от себе си, за да помогна на отбора да спечели“, завърши футболистът на Франция.

Французите излизат срещу Норвегия с амбицията да завършат на първо място в група „I“ и да си осигурят по-благоприятен жребий за елиминационната фаза на Мондиал 2026.

#Уилям Салиба #Мондиал 2026 #национален отбор на Франция по футбол

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