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Опасно високи температури се очакват през следващите дни

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Снимка: Татяна Добролюбова/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Акцент за пореден ден е горещата въздушна маса, която обхваща все повече райони от Европа, включително и Балканите. Предупреждение от най-високата, трета степен – код „червено“ – което остава в сила във Франция, е обявено утре и почти навсякъде в Германия и Полша, както и в части от Белгия, Нидерландия, Австрия, Швейцария, Чехия, Словакия, Унгария, Хърватия и Сърбия.

Все по-горещо ще бъде и у нас през следващите дни, а в началото на новата седмица в почти цялата страна се очакват опасно високи температури – стойности до около 38–39° на сянка.

Тревожно високи ще останат и нощните температури, като в много райони ще бъдат над 20°.

Днес най-високата измерена температура е 35°. Утре максималните ще бъдат между 31° и 36°, в София – колкото и днес: 31°. На морския бряг – между 27° и 30°. Ще бъде слънчево, със слаби и изолирани следобедни превалявания, с по-голяма вероятност в източните и планинските райони.

По Северното Черноморие също са възможни кратки валежи, но над по-голямата част от крайбрежието през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Вълнението на морето ще бъде слабо, а температурата на морската вода вече е 24°–25°.

Много добри условия за разходка и туризъм в планините в съботния ден – умерен североизточен вятър, слънчево време и на места следобедни превалявания.

Слаби валежи ще има през втората половина на деня и в централните райони на Балканите, но в по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево и все по-горещо.

Относително захлаждане предстои на Британските острови, където ще има и валежи – по-интензивни в Ирландия и Шотландия. Дъжд ще вали и във Франция, както и в Северна Испания, но в по-голямата част от Европа, освен много горещо, ще бъде и безоблачно.

И у нас – и в неделя, и в понеделник – ще бъде слънчево, а температурите ще продължат да се повишават с около градус всеки следващ ден. Във вторник ще бъде още по-горещо, но в следобедните часове ще има валежи и гръмотевична дейност, все още главно в Западна България. В сряда ще вали на повече места в страната, с изключение на Източна България, където ще остане опасно горещо, но в останалите райони температурите слабо ще се понижат.

#опасно високи температури #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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