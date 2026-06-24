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България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Селекцията на Джанлоренцо Бленджини намери верните решения срещу Италия в турнира.

българия италия лига нациите
Снимка: volleyballworld.com
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Българският национален отбор по волейбол за мъже се върна по доста ефектен начин на правия път в Лигата на нациите. Действащите световни вицешампиони матираха Италия с 3:2 (18:25, 25:20, 25:23, 19:25, 15:9) в среща от Група 6 във втората седмица, изиграна в "Стожице Арена", Любляна.

Двата отбора не разочароваха и сътвориха мач, изпълнен с обрати, но в тайбрека селекцията на Джанлоренцо Бленджини се погрижи да намери верните решения срещи състава на Фернинандо де Джорджи, стопирайки серията му от три поредни верни хода в турнира. Освен това българите взеха частичен реванш от италианците за есента на 2025 година, когато отстъпиха на финала на световното първенство във Филипините. Също така "лъвовете" сложиха край на своята 11-годишната суша без успех срещу актуалните световни шампиони.

По този начин "трикольорите" се изкачиха до седмото място във временното класиране с три победи, две загуби и 8 точки. От своя страна италианският отбор има същия баланс и 10 точки, което го поставя на третата позиция. Утре (25 юни) България ще спори със Словения, докато Италия ще се вдига срещу Украйна.


Италианската блокада работеше безотказно в началото на откриващия гейм и символичните гости на бърза ръка се откъснаха с убедителна преднина. Символичните домакини се подобриха, особено в нападение, стопявайки изоставането си само до точка. Италианците обаче действаха добре и на сервис, за да си върнат спокойствието и убедителната разлика. Верните решения в българския лагер липсваха и „адзурите“ затвориха частта безпроблемно частта с 25:18.

Картината се промени коренно на старта на втория гейм, когато българите постигнаха напредък на блокада, посрещане и начален удар, което се оказа достатъчно да си осигурят аванс от 6 точки. Световните шампиони отново се обърнаха към сервиса и завишиха оборотите в нападение, стопявайки изоставането си само до 2 точки. „Лъвовете“ намериха решения на въпросния италиански щурм и останаха стабилни на атака, за да сложат край с 25:20.

Мощните атаки следваха една след друга на старта на третата част и равенството се превърна в закономерност. Паритетът се запази до 15:15, но сервисът се оказа пръв приятел на „трикольорите“, които нарушиха статуквото по пътя към 5-точков актив. „Скурадра адзура“ за пореден път прояви характер и се доближи до 22:23, но българският тим издържа за 25:23 и 2:1 в общия резултат.

Подобно на третия гейм, стартът на четвъртия също премина под знака на мощните атаки и добри изпълнения на начален удар, а двата отбора вървяха ръка за ръка. Италианското посрещане влезе в действие и това доведе до увереност в редиците, както и разлика от 3 точки за световните шампиони. Освен това „адзурите“ намериха отново точната формула на сервис и оттам разликата продължи да расте за 25:19 в края на четвъртата част.

Тенденцията, свързана с размяна на удари, не се промени и за начало на петия заключителен гейм. Действащите световни вицешампиони първи нарушиха статуквото с помощта на добрия сервис и блокадата за 4-точков аванс. „Адзурите“ капитулираха в този момента и „лъвовете“ приеха този срив с отворени обятия, за да довършат започнатото с 15:9 и 3:2.

Александър Николов бе познатият лидер на България със своите 19 точки. Мартин Атанасов го последва с 14, Аспарух Аспарухов заби 13. Илия Петков и Алекс Грозанов реализираха по 10 точки.

Камил Рихлицки блесна за Италия с 18 точки. Джовани Сангинети се отличи с 13, Матия Ботоло и Лука Поро финишираха с по 10.

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