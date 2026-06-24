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България срещу световния шампион Италия в първия си тест от втората седмица на Лигата на нациите

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Тимът на Джанлоренцо Бленджини започва участието си в Любляна срещу „Скуадра адзура“, която ще бъде без капитана си Симоне Джанели

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Мъжкият национален отбор на България по волейбол подновява участието си в Лигата на нациите с двубой срещу действащия световен шампион Италия. Срещата в Любляна е днес от 14:00 часа българско време и поставя началото на програмата на "лъвовете“ във втората състезателна седмица.

Сблъсъкът ще бъде своеобразен повторен прочит на финала на световното първенство във Филипините през миналата година, когато италианците стигнаха до титлата. Българският тим пристига в Словения след баланс от две победи и две загуби в първия турнир в Бразилия и с амбицията да продължи възходящото си развитие под ръководството на Джанлоренцо Бленджини.

Селекционерът на националите предупреди, че нивото на надпреварата тази година е още по-високо и очаква сериозни изпитания за своя отбор.

"Срещу Италия ще играем срещу много силен отбор, който разполага с много решения както на терена, така и на резервната скамейка. Трябва да сме готови да страдаме и да се борим“, заяви Бленджини преди старта на турнира.

Добрата новина за България е завръщането на Георги Татаров в състава. Посрещачът заменя Жасмин Величков, който се присъедини към националния отбор до 22 години за предстоящото европейско първенство.

Италия също пристига с промени в групата си. Световните шампиони няма да могат да разчитат на своя капитан и основен разпределител Симоне Джанели, който отново остана извън състава на селекционера Фердинандо Де Джорджи. В отбора обаче се завръщат Рикардо Сбертоли, Джанлука Галаси, Лоренцо Кортезиа и Даниеле Лавиа, който ще запише първите си мачове за националния тим след възстановяването си от контузия.

След двубоя с Италия българските национали ще срещнат още Канада, Украйна и домакина Словения в опит да подобрят позицията си в общото класиране на Лигата на нациите.

#Волейболна Лига на нациите за мъже 2026 #национален отбор на Италия по волейбол за мъже #Национален отбор на България по волейбол за мъже

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