БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в...
Чете се за: 01:20 мин.
"Майко, искам да се лекувам": Има ли обратен...
Чете се за: 04:50 мин.
Как да овладеем агресията при опасни породи кучета?
Чете се за: 04:57 мин.
След смъртоносния побой: Съдът гледа мерките на...
Чете се за: 02:55 мин.
За културата не е най-важно само колко са парите, а да се...
Чете се за: 13:57 мин.
Любомир Николов: Фентанилът почти изцяло измести хероина,...
Чете се за: 07:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България записа първа победа на Балканиадата до 17 години и се класира за полуфиналите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Младите национали разгромиха Косово с 3:0 след драматичната загуба от Турция и си гарантираха място сред четирите най-добри отбора в Тирана

България записа първа победа на Балканиадата до 17 години и се класира за полуфиналите
Снимка: bgvolleyball.com
Слушай новината

Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години постигна първата си победа на балканското първенство в Тирана, след като се наложи категорично с 3:0 (25:9, 25:16, 25:17) над Косово във втория си двубой от турнира.

След драматичното поражение от Турция с 2:3 гейма в първия мач, възпитаниците на Иван Станев показаха отлична реакция и не оставиха никакви шансове на своя съперник. Българите доминираха във всички елементи на играта и затвориха срещата в три убедителни гейма.

С успеха националите се изкачиха на второто място във временното класиране и си осигуриха място на полуфиналите на Балканското първенство.

Тимът ще продължи битката за отличията с амбицията да затвърди доброто си представяне и да се пребори за място във финала на надпреварата.



#национален отбор на България по волейбол за юноши до 17 години #Балканско първенство по волейбол за юноши до 17 години

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ "Тракия"
4
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ...
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
5
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за Велинград
6
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за...

Най-четени

Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
1
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
2
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
3
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
4
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА
6
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА

Още от: Европейски волейбол

Драматична загуба за националите по волейбол до 17 г. на балканското
Драматична загуба за националите по волейбол до 17 г. на балканското
Русия се завръща във Волейболната лига на нациите, България отпада при жените Русия се завръща във Волейболната лига на нациите, България отпада при жените
Чете се за: 01:20 мин.
България без Дарина Нанева на европейското по волейбол България без Дарина Нанева на европейското по волейбол
Чете се за: 02:05 мин.
БФВолейбол пуска в продажба нова серия билети за мачовете на България на Евро 2026 БФВолейбол пуска в продажба нова серия билети за мачовете на България на Евро 2026
Чете се за: 01:12 мин.
Симеон Николов впечатли Лубе с перфектен италиански при официалното си представяне Симеон Николов впечатли Лубе с перфектен италиански при официалното си представяне
Чете се за: 03:25 мин.
Словения и Япония откриха полуфиналната четворка във волейболната Лига на нациите Словения и Япония откриха полуфиналната четворка във волейболната Лига на нациите
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив, остават в ареста
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив,...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Министърът на транспорта очаква нова заповед от АПИ за...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Как може да се избегне екстремно ниското ниво на река Дунав?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Над 260 пострадали от наводненията домакинства са получили...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
От 9 август: Цените на финансовите услуги вече само в евро
Чете се за: 04:50 мин.
Икономика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ