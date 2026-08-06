България записа първа победа на Балканиадата до 17 години и се класира за полуфиналите

Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години постигна първата си победа на балканското първенство в Тирана, след като се наложи категорично с 3:0 (25:9, 25:16, 25:17) над Косово във втория си двубой от турнира.

След драматичното поражение от Турция с 2:3 гейма в първия мач, възпитаниците на Иван Станев показаха отлична реакция и не оставиха никакви шансове на своя съперник. Българите доминираха във всички елементи на играта и затвориха срещата в три убедителни гейма.

С успеха националите се изкачиха на второто място във временното класиране и си осигуриха място на полуфиналите на Балканското първенство.

Тимът ще продължи битката за отличията с амбицията да затвърди доброто си представяне и да се пребори за място във финала на надпреварата.







