Русия се завръща във Волейболната лига на нациите, България отпада при жените

Международната волейболна федерация (FIVB) официално обяви, че националните отбори на Русия при мъжете и жените ще се завърнат във Волейболната лига на нациите през 2027 година. Заради включването на руснаците турнирът ще се проведе с 19 отбора при двата пола вместо с традиционните 18.

При мъжете към надпреварата се присъединява и Финландия, която заменя Канада, докато при жените място в турнира получава Словения за сметка на България.

Въпреки завръщането си във Волейболната лига на нациите, Русия няма да участва на Световното първенство за мъже през 2027 година в Полша. От FIVB уточниха, че отказът е направен от самата Руска волейболна федерация. Решение относно участието на руския женски национален отбор на Мондиал 2027, който ще се проведе в Канада и САЩ, все още не е взето.

Русия не беше участвала във Волейболната лига на нациите от 2021 година насам, а последното участие на националните отбори на страната на световно първенство датира от 2018 година.