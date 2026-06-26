Фокина заслужи нов опит да спечели първа АТР титла

Испанецът Алехандро Давидович Фокина се класира за финала на турнира по тенис на трева от сериите АТП 250 в Майорка (Испания) с награден фонд 612 620 евро.

Поставеният под номер 2 в схемата испанец победи пред родна публика Фабиан Марожан (Унгария) след обрат с 5:7, 6:2, 6:4.

Фокина на полуфиналите отстрани първата ракета на България Григор Димитров.

В спора за трофея утре испанецът ще играе срещу американеца Итън Куин, който надделя над Нуно Боржеш (Португалия) с 6:1, 6:2.